Uniocamere; Boom di palestre e circoli sportivi negli ultimi 5 anni: 5mila le imprese in più  (+23,9%); in provincia di Enna +25%

Boom di palestre e circoli sportivi negli ultimi 5 anni:

5mila le imprese in più (+23,9%)

Biella, Imperia e Vercelli le province più dinamiche

Roma, 6 settembre 2019 – Boom di palestre e circoli sportivi in Italia ma in forte crescita anche le società che organizzano eventi legati allo sport. Gli italiani, come mostrano i dati Unioncamere-InfoCamere al 30 giugno scorso, confrontati con lo stesso periodo del 2014, sembrano sempre più attenti alla forma e appassionati di manifestazioni sportive: in cinque anni infatti le imprese che operano nel settore sono aumentate di 5mila unità (+23,9%), raggiungendo oggi i 23mila operatori.

Lo “zoccolo duro” del comparto è rappresentato dalle organizzazioni sportive e di promozione di eventi legati allo sport, ambito nel quale al 30 giugno scorso operavano 8.127 imprese, pari al 35% del totale. Pari rilevanza (intorno al 22%) hanno le altre componenti dell’offerta imprenditoriale sportiva nazionale: gestione degli impianti (5.167 attività), gestione di palestre (5.100) e club sportivi (4.986).

La Lombardia è la regione più “in forma” con oltre 4mila attività registrate e con incrementi di tutto rilievo nel periodo considerato, sia tra le palestre, sia tra i club sportivi. Seguono a distanza Lazio (quasi 3mila attività) ed Emilia Romagna (oltre 2mila). In termini di variazione percentuale nei cinque anni considerati, però, al primo posto si colloca il Lazio (+30,4%), seguito dalle Marche (+30,2%) e dal Veneto (+30%).

A livello provinciale, Roma è davanti a tutti in termini di numerosità delle imprese del settore con oltre 2.500 attività, seguita da Milano (quasi 1.500) e Torino che sfiora quota mille. La coppia Roma-Milano è al vertice della classifica anche in termini di aumento delle attività appartenenti a questo comparto tra il 2014 e il 2019: +574 a Roma e +378 Milano, grazie soprattutto alla crescente diffusione delle palestre (+113).

Anche nelle realtà provinciali più piccole, però, i cittadini possono oggi contare su una rete crescente di attività specializzate nel fitness. A Biella, ad esempio, sono più che raddoppiate le strutture sportive rispetto a giugno 2014, tanto che a fine giugno 2019 la provincia registra un incremento di imprese del settore del 64%. Alta la crescita anche a Imperia (+48,9%) e a Vercelli (+47,7%). Aumenti oltre il 40% contraddistinguono anche le province di Trieste, Catanzaro, Savona, Ravenna, Lodi, Caserta e Pescara.

Il settore delle attività sportive in Italia

Distribuzione regionale delle imprese al 30.06.2019

Regione Gestione di impianti sportivi (piscine, stadi, strutture polivalenti) Club sportivi Gestione di palestre Enti e organizzazioni sportive; promozione di eventi Totale ABRUZZO 171 129 158 170 628 BASILICATA 68 31 38 64 201 CALABRIA 107 71 103 101 382 CAMPANIA 470 343 415 469 1.697 EMILIA ROMAGNA 349 519 437 893 2.198 FRIULI-VENEZIA GIULIA 78 96 120 166 460 LAZIO 745 521 438 1.210 2.914 LIGURIA 125 115 148 187 575 LOMBARDIA 801 946 1.072 1.619 4.438 MARCHE 127 187 166 232 712 MOLISE 35 15 30 15 95 PIEMONTE 397 415 329 614 1.755 PUGLIA 333 242 262 300 1.137 SARDEGNA 123 67 110 133 433 SICILIA 342 203 257 388 1.190 TOSCANA 304 517 333 720 1.874 TRENTINO – ALTO ADIGE 160 53 103 109 425 UMBRIA 80 76 86 85 327 VALLE D’AOSTA 23 8 6 32 69 VENETO 329 432 489 620 1.870 ITALIA 5.167 4.986 5.100 8.127 23.380

Fonte: Unioncamere-Infocamere, Movimprese

Saldi regionale delle imprese nel periodo 30.06.2014 – 30.06.2019

Regione Gestione di impianti sportivi (piscine, stadi, strutture polivalenti) Club sportivi Gestione di palestre Enti e organizzazioni sportive; promozione di eventi Totale ABRUZZO -8 38 4 60 94 BASILICATA 8 0 -2 23 29 CALABRIA 13 18 -1 39 69 CAMPANIA 44 64 35 156 299 EMILIA ROMAGNA 23 0 26 301 350 FRIULI-VENEZIA GIULIA 2 17 13 49 81 LAZIO 163 81 124 312 680 LIGURIA 14 26 18 52 110 LOMBARDIA 56 133 209 574 972 MARCHE 12 12 31 110 165 MOLISE 1 0 6 7 14 PIEMONTE -2 60 38 240 336 PUGLIA 35 38 39 78 190 SARDEGNA 10 17 -3 32 56 SICILIA 43 53 19 115 230 TOSCANA 9 7 48 276 340 TRENTINO – ALTO ADIGE -49 15 14 30 10 UMBRIA 12 11 11 25 59 VALLE D’AOSTA -10 -2 0 13 1 VENETO 10 80 77 265 432 ITALIA 386 668 706 2.757 4.517

Fonte: Unioncamere-Infocamere, Movimprese

Variazioni % nel periodo 30 giugno 2014 – 30 giugno 2019

Regione Gestione di impianti sportivi (piscine, stadi, strutture polivalenti) Club sportivi Gestione di palestre Enti e organizzazioni sportive; promozione di eventi Totale ABRUZZO -4,5% 41,8% 2,6% 54,5% 17,6% BASILICATA 13,3% 0,0% -5,0% 56,1% 16,9% CALABRIA 13,8% 34,0% -1,0% 62,9% 22,0% CAMPANIA 10,3% 22,9% 9,2% 49,8% 21,4% EMILIA ROMAGNA 7,1% 0,0% 6,3% 50,8% 18,9% FRIULI-VENEZIA GIULIA 2,6% 21,5% 12,1% 41,9% 21,4% LAZIO 28,0% 18,4% 39,5% 34,7% 30,4% LIGURIA 12,6% 29,2% 13,8% 38,5% 23,7% LOMBARDIA 7,5% 16,4% 24,2% 54,9% 28,0% MARCHE 10,4% 6,9% 23,0% 90,2% 30,2% MOLISE 2,9% 0,0% 25,0% 87,5% 17,3% PIEMONTE -0,5% 16,9% 13,1% 64,2% 23,7% PUGLIA 11,7% 18,6% 17,5% 35,1% 20,1% SARDEGNA 8,8% 34,0% -2,7% 31,7% 14,9% SICILIA 14,4% 35,3% 8,0% 42,1% 24,0% TOSCANA 3,1% 1,4% 16,8% 62,2% 22,2% TRENTINO – ALTO ADIGE -23,4% 39,5% 15,7% 38,0% 2,4% UMBRIA 17,6% 16,9% 14,7% 41,7% 22,0% VALLE D’AOSTA -30,3% -20,0% 0,0% 68,4% 1,5% VENETO 3,1% 22,7% 18,7% 74,6% 30,0% ITALIA 8,1% 15,5% 16,1% 51,3% 23,9%

Fonte: Unioncamere-Infocamere, Movimprese

Prime 10 province per crescita in valore assoluto delle imprese nel settore delle attività sportive nel periodo 30.06.2014 – 30.06.2019

Provincia Gestione di impianti sportivi (piscine, stadi, strutture polivalenti) Club sportivi Gestione di palestre Enti e organizzazioni sportive; promozione di eventi Totale ROMA 145 67 113 249 574 MILANO 37 57 112 172 378 BRESCIA 3 23 21 128 175 TORINO 8 15 19 123 165 NAPOLI 12 26 13 72 123 BERGAMO 3 17 25 69 114 PADOVA -3 25 23 65 110 VICENZA 3 13 12 75 103 BARI 19 25 21 36 101 FIRENZE 0 0 11 79 90

Fonte: Unioncamere-Infocamere, Movimprese

Prime 10 province per variazione % delle imprese nel settore delle attività sportive nel periodo 30.06.2014 – 30.06.2019

Provincia Gestione di impianti sportivi (piscine, stadi, strutture polivalenti) Club sportivi Gestione di palestre Enti e organizzazioni sportive; promozione di eventi Totale BIELLA 31,3% 160,0% 6,7% 128,6% 64,0% IMPERIA 22,2% 216,7% 7,7% 35,3% 48,9% VERCELLI 18,8% 116,7% -5,3% 400,0% 47,7% TRIESTE 7,1% 69,2% 4,5% 104,8% 47,1% CATANZARO 35,0% 76,9% 17,6% 66,7% 45,2% SAVONA 11,8% 109,1% 4,2% 85,0% 44,4% RAVENNA 23,3% 38,7% 25,0% 66,7% 43,4% LODI 33,3% 0,0% 35,7% 166,7% 42,6% CASERTA 17,7% 76,9% 6,7% 147,4% 40,8% PESCARA 37,9% 3,0% 34,4% 84,8% 40,2%

Fonte: Unioncamere-Infocamere, Movimpre

Principali voci di bilancio delle società di capitale – Periodo 2015- 2017

2017 2016 2015 Valore della produzione Valore aggiunto Valore della produzione Valore aggiunto Valore della produzione Valore aggiunto Media di segmento 941.868 454.253 835.742 374.843 798.348 348.008 Totale di segmento 6.176.771.863 2.978.997.492 5.383.017.483 2.414.366.605 4.862.739.089 2.119.720.917

Fonte: elaborazioni InfoCamere su 6.558 bilanci di società di capitali per 2017, 6.441 per il 2016 e 6.091 per il 2015

Ripartizione del fatturato 2017 tra i principali comparti del settore

Fonte: elaborazioni InfoCamere su 4512 bilanci di società di capitali per 2015

Il settore delle attività sportive in Italia

Graduatoria provinciale delle imprese al 30.06.2019 e confronto con il 2014

Provincia Imprese registrate al 30.06.2019 Imprese registrate al 30.06.2014 Differenza nel periodo Provincia Imprese registrate al 30.06.2019 Imprese registrate al 30.06.2014 Differenza nel periodo ROMA 2.360 1.786 574 VITERBO 117 91 26 MILANO 1.448 1.070 378 LATINA 226 201 25 BRESCIA 821 646 175 CREMONA 165 141 24 TORINO 918 753 165 COMO 200 178 22 NAPOLI 916 793 123 IMPERIA 67 45 22 BERGAMO 537 423 114 LIVORNO 161 139 22 PADOVA 408 298 110 COSENZA 154 133 21 VICENZA 369 266 103 NOVARA 168 147 21 BARI 547 446 101 SIRACUSA 97 76 21 FIRENZE 416 326 90 VERCELLI 65 44 21 SALERNO 377 292 85 LODI 67 47 20 MONZA E BRIANZA 316 233 83 RIMINI 231 211 20 PALERMO 310 242 68 ROVIGO 88 68 20 VERONA 352 285 67 AVELLINO 106 87 19 CUNEO 245 182 63 FERRARA 242 223 19 CASERTA 214 152 62 ALESSANDRIA 141 123 18 RAVENNA 195 136 59 LA SPEZIA 93 76 17 VENEZIA 254 195 59 PIACENZA 123 106 17 TREVISO 326 268 58 POTENZA 134 117 17 BOLOGNA 381 324 57 BELLUNO 73 58 15 REGGIO EMILIA 340 283 57 CAMPOBASSO 60 45 15 PERUGIA 260 204 56 FERMO 90 75 15 MODENA 281 227 54 TARANTO 140 125 15 PESCARA 178 127 51 ASTI 53 40 13 AREZZO 168 121 47 CAGLIARI 162 149 13 VARESE 304 257 47 TERAMO 146 133 13 GROSSETO 220 174 46 MASSA CARRARA 108 96 12 MESSINA 206 160 46 MATERA 67 55 12 PAVIA 228 182 46 BENEVENTO 84 74 10 FROSINONE 171 126 45 GORIZIA 37 27 10 PISA 233 189 44 PISTOIA 136 126 10 ANCONA 196 153 43 REGGIO CALABRIA 84 74 10 CATANIA 213 172 41 RIETI 40 30 10 PARMA 204 163 41 AGRIGENTO 63 55 8 CHIETI 178 138 40 PORDENONE 93 85 8 PESARO E URBINO 148 108 40 SONDRIO 78 70 8 GENOVA 311 272 39 CALTANISSETTA 49 42 7 MACERATA 171 133 38 NUORO 53 46 7 FOGGIA 148 111 37 TRENTO 185 178 7 TRAPANI 152 118 34 CROTONE 30 24 6 SIENA 137 104 33 ORISTANO 34 28 6 TRIESTE 103 70 33 PRATO 103 97 6 BIELLA 82 50 32 BRINDISI 87 82 5 LECCE 215 183 32 ENNA 20 15 5 SAVONA 104 72 32 VIBO VALENTIA 24 20 4 LUCCA 192 162 30 BOLZANO 240 237 3 SASSARI 184 154 30 TERNI 67 64 3 UDINE 227 197 30 VERBANIA 83 80 3 ASCOLI PICENO 107 78 29 AOSTA 69 68 1 CATANZARO 90 62 28 RAGUSA 80 80 0 MANTOVA 156 128 28 ISERNIA 35 36 -1 LECCO 118 91 27 L’AQUILA 126 136 -10 FORLI’ – CESENA 201 175 26 ITALIA 23.380 18.863 4.517

Fonte: Unioncamere-Infocamere, Movimprese