Unincamere, negli ultimi 3 anni numero dei protesti dimezzati

Protesti dimezzati in 3 anni

Rispetto al 2014, giù sia nel numero (-47%) sia nel valore (-61%)

Roma, 15 marzo 2018 – Protesti dimezzati rispetto al 2014. E’ la fotografia che emerge dai dati raccolti dalle Camere di Commercio ed elaborati da InfoCamere per conto di Unioncamere. Rispetto ai primi nove mesi del 2014, nel 2017 i mancati pagamenti si sono infatti ridotti del 47% in termini di numero e del 61% in termini di valore, unendo nella discesa sia l’andamento delle cambiali, dimezzate in termini di numero e del 70% in termini di valore, che quello degli assegni, in frenata del 36% nei valori assoluti e dimezzati in termini monetari.

Fra gennaio e settembre 2017 le occasioni in cui un cittadino o un’impresa si sono visti costretti a ricorrere ad un pubblico ufficiale per notificare la mancata accettazione di una cambiale o di un assegno hanno toccato quota 385.107, per un valore complessivo di quasi 630 milioni di euro. L’80% dei “pagherò” è rappresentato da cambiali (309.146), mentre gli assegni costituiscono il 20% (75.961).

Rispetto ai primi nove mesi 2016, si registrano oltre 52mila effetti levati in meno (-12%) e una riduzione del monte complessivo di quasi 145milioni di euro (-19%). A ridursi un po’ di più è il numero delle cambiali (-13%), mentre gli assegni calano del 7%. In termini economici, il valore delle cambiali protestate diminuisce di oltre 118 milioni di euro, quello degli assegni di quasi 26 milioni.

L’analisi territoriale mostra come la frenata più vistosa degli effetti protestati tra i primi nove mesi del 2017 e lo stesso periodo del 2016 si sia registrata nelle Marche (-33,1%); seguono Trentino-Alto Adige (-25,2%) e Veneto (-18,8%). In termini monetari lo stop più evidente è però quello fatto registrare dalla Valle d’Aosta (-52,8%) che distanzia di otto punti percentuali il dimezzamento dei “pagherò” trentini ed altoatesini (-44,8% rispetto al 2016). Tra le province, se le grandi città come Roma, Milano, Napoli e Salerno guidano la classifica per numero di titoli protestati, in termini di importi levati salgono ai vertici della graduatoria Rovigo, Fermo e Frosinone in cui, in media, i “pagherò” superano il valore di 2mila euro. All’altro capo della classifica i residenti di La Spezia, Belluno (con importi medi di circa 600 euro) e Livorno (700).

Graf. 1 – Totale cambiali e assegni nei primi nove mesi del 2017 e confronto con lo stesso periodo 2016

Fonte: elaborazioni Unioncamere-InfoCamere su dati Registro informatico dei protesti

Graf. 2 – Peso % cambiali su totale protesti nei primi nove mesi del 2017 per numero e valore

Fonte: elaborazioni Unioncamere-InfoCamere su dati Registro informatico dei protesti

Tab. 1 – Effetti protestati nei primi nove mesi degli anni 2014-2017 per tipologia: numero degli effetti

Valori assoluti e percentuali

Anno Numero assegni Numero cambiali Totale protesti % assegni su totale protesti % cambiali su totale protesti 2017 75.961 309.146 385.107 19,7% 80,3% 2016 81.497 355.996 437.493 18,6% 81,4% 2015 103.589 462.368 565.957 18,3% 81,7% 2014 135.923 590.936 726.859 18,7% 81,2%

Fonte: elaborazioni Unioncamere-InfoCamere su dati Registro informatico dei protesti

Tab. 2 – Effetti protestati nei primi nove mesi degli anni 2014-2017 per tipologia: valore degli effetti (in Euro)

Valori assoluti e percentuali

Anno Valore assegni Valore cambiali Totale protesti % assegni su totale protesti % cambiali su totale protesti 2017 277.571.262 351.834.331 629.405.592 44,1% 55,9% 2016 303.479.936 470.329.025 773.808.962 39,2% 60,8% 2015 415.233.334 600.889.041 1.016.122.375 40,9% 59,1% 2014 510.386.381 1.108.207.690 1.618.594.071 40,8% 59,2%

Fonte: elaborazioni Unioncamere-InfoCamere su dati Registro informatico dei protesti

Tab. 3 – Protesti per regione: totale effetti e di cui cambiali – Gennaio-settembre 2017 e confronto con stesso periodo 2016 – Numero e valore degli effetti in euro

Regione Gennaio-settembre 2017 Var % 2017/2016 Protesti totali di cui: cambiali Valore totale di cui: cambiali Protesti totali di cui cambiali Valore totale di cui cambiali Abruzzo 9.285 7.716 14.615.840 7.350.252 -18,5% -18,1% -24,1% -30,9% Basilicata 3.880 3.342 6.075.709 3.808.499 -10,7% -14,5% -0,2% -13,7% Calabria 20.852 18.502 27.918.910 17.393.103 -0,5% -1,9% 13,3% 2,3% Campania 56.305 49.723 95.513.695 65.592.057 -9,4% -9,4% -14,7% -13,4% Emilia Romagna 18.662 15.937 29.243.777 17.847.956 -15,5% -14,6% -26,4% -25,7% Friuli Venezia Giulia 2.719 2.499 3.577.475 2.411.966 -16,8% -15,6% -8,1% -11,2% Lazio 65.882 39.371 136.889.656 62.456.884 -2,3% -7,9% -5,3% -16,5% Liguria 5.239 4.603 5.392.348 3.069.817 -18,2% -19,2% -22,2% -31,1% Lombardia 59.034 41.079 113.117.285 50.303.245 -15,1% -15,6% -18,1% -27,1% Marche 7.006 6.359 12.381.063 9.583.113 -33,1% -33,3% -32,4% -28,4% Molise 2.299 1.949 3.259.345 1.768.557 -13,9% -13,9% -37,5% -48,8% Piemonte 16.674 14.964 18.026.645 11.872.329 -15,9% -15,0% -24,0% -20,8% Puglia 33.267 30.401 45.332.456 31.872.098 -15,0% -15,1% -16,4% -19,7% Sardegna 10.364 9.312 10.087.036 6.869.007 7,2% 10,7% -26,9% -11,5% Sicilia 34.325 28.501 50.357.600 23.788.345 -15,5% -16,5% -44,7% -60,7% Toscana 19.239 17.142 25.335.460 15.387.635 -15,3% -16,9% -8,8% -23,5% Trentino Alto Adige 1.350 1.219 1.938.819 947.406 -25,2% -25,7% -44,8% -59,0% Umbria 5.407 4.649 10.201.388 7.056.082 -18,4% -21,7% 4,9% -2,7% Valle d’Aosta 286 244 358.505 290.928 -13,6% -21,0% -52,8% -58,0% Veneto 13.032 11.634 19.782.580 12.165.053 -18,8% -16,5% -35,0% -29,7% ITALIA 385.107 309.146 629.405.592 351.834.331 -12,0% -13,2% -18,7% -25,2%

Fonte: elaborazioni Unioncamere-InfoCamere su dati Registro informatico dei protesti

Tab. 4 – Protesti per provincia – Gennaio-settembre 2017 – Graduatoria per importo medio

Totale effetti protestati e di cui cambiali – Valori assoluti e importo medio in euro

Provincia Totale protesti Importo medio di cui: cambiali Importo medio Provincia Totale protesti Importo medio di cui: cambiali Importo medio 1 Rovigo 785 2.247 688 1.449 54 Crotone 2.981 1.429 2.528 1.004 2 Fermo 257 2.227 212 1.326 55 Piacenza 1.410 1.419 1.217 940 3 Frosinone 6.605 2.191 5.955 1.914 56 Verona 2.694 1.416 2.458 934 4 Arezzo 1.773 2.182 1.471 1.457 57 Chieti 2.533 1.400 2.083 1.083 5 Milano 33.216 2.181 17.712 1.245 58 Siracusa 3.184 1.370 2.579 717 6 Agrigento 2.688 2.156 1.904 893 59 Bologna 3.184 1.365 2.847 828 7 Roma 50.560 2.112 25.853 1.549 60 Treviso 2.474 1.357 2.236 989 8 Avellino 3.334 2.031 2.858 1.387 61 Bolzano 533 1.347 490 749 9 Bergamo 5.192 2.010 4.685 1.646 62 Matera 1.413 1.344 1.290 930 10 Brescia 4.784 2.007 4.241 1.581 63 Lucca 1.187 1.334 1.081 676 11 Forlì 1.438 1.982 1.145 1.488 64 Campobasso 1.419 1.316 1.261 796 12 Ancona 1.930 1.965 1.853 1.797 65 Ferrara 1.529 1.296 1.341 972 13 Mantova 1.492 1.948 1.340 1.483 66 Udine 1.049 1.295 956 944 14 Perugia 4.063 1.947 3.525 1.574 67 Nuoro 700 1.291 608 1.034 15 Padova 2.519 1.941 2.047 1.340 68 Como 2.712 1.289 2.567 1.077 16 Sondrio 347 1.922 320 1.007 69 Parma 2.379 1.284 2.126 1.008 17 Reggio Emilia 2.202 1.920 1.658 1.329 70 Prato 1.318 1.280 1.182 1.002 18 Latina 5.784 1.919 5.148 1.612 71 Messina 4.155 1.259 3.519 914 19 Rimini 1.787 1.888 1.403 1.172 72 Aosta 286 1.254 244 1.192 20 Cuneo 1.316 1.881 1.143 1.098 73 Venezia 2.272 1.251 2.115 895 21 Salerno 13.558 1.824 11.864 1.480 74 Vercelli 645 1.231 589 1.134 22 Catania 7.321 1.796 6.080 832 75 Grosseto 1.437 1.227 1.309 872 23 Modena 3.359 1.785 2.969 1.458 76 Savona 1.251 1.170 1.074 762 24 Bari 11.806 1.777 10.693 1.392 77 Vibo Valentia 1.302 1.159 1.113 814 25 Foggia 4.366 1.775 3.799 1.170 78 Genova 2.755 1.150 2.436 727 26 Caserta 10.389 1.760 9.514 1.496 79 Palermo 9.921 1.142 8.684 778 27 Enna 665 1.748 560 1.036 80 Oristano 698 1.105 617 862 28 Teramo 1.637 1.728 1.263 807 81 Verbania 539 1.082 473 800 29 Terni 1.344 1.705 1.124 1.340 82 Pisa 2.643 1.070 2.372 718 30 Potenza 2.467 1.693 2.052 1.271 83 Brindisi 3.943 1.063 3.660 894 31 Pordenone 795 1.665 748 1.189 84 Pistoia 1.713 1.063 1.498 721 32 Pesaro 2.326 1.665 2.095 1.421 85 Gorizia 327 1.057 304 805 33 Macerata 1.116 1.664 980 1.365 86 Torino 9.264 1.053 8.245 768 34 Ascoli Piceno 1.377 1.660 1.219 1.359 87 Reggio Calabria 6.831 1.044 6.157 761 35 Pescara 2.599 1.647 2.345 837 88 Ravenna 1.374 1.028 1.231 829 36 Ragusa 2.983 1.646 2.387 1.035 89 Trapani 1.706 1.007 1.467 729 37 Cosenza 5.267 1.609 4.691 947 90 Trieste 548 1.002 491 766 38 Caltanissetta 1.702 1.587 1.321 826 91 Alessandria 2.008 991 1.812 795 39 Isernia 880 1.582 688 1.112 92 Varese 3.017 968 2.760 738 40 Napoli 27.040 1.580 23.648 1.164 93 Lecce 8.363 955 7.752 754 41 L’Aquila 2.516 1.574 2.025 1.042 94 Sassari 2.706 946 2.473 722 42 Rieti 991 1.551 871 1.230 95 Cagliari 6.260 935 5.614 699 43 Lecco 1.196 1.537 1.069 689 96 Taranto 4.789 925 4.497 763 44 Viterbo 1.942 1.534 1.544 1.059 97 Biella 772 858 740 684 45 Benevento 1.984 1.521 1.839 1.262 98 Pavia 2.816 854 2.647 659 46 Siena 1.691 1.513 1.469 1.201 99 Asti 660 841 581 598 47 Cremona 1.304 1.511 1.191 1.267 100 Novara 1.470 822 1.381 684 48 Monza e Brianza 2.958 1.496 2.547 1.072 101 Imperia 795 773 678 553 49 Massa Carrara 888 1.495 771 1.034 102 Livorno 2.144 700 2.016 607 50 Trento 817 1.495 729 796 103 Belluno 326 614 318 522 51 Vicenza 1.962 1.485 1.772 1.049 104 La Spezia 438 330 415 257 52 Catanzaro 4.471 1.463 4.013 1.201 53 Firenze 4.445 1.439 3.973 912 ITALIA 385.107 1.634 309.146 1.138

Fonte: elaborazioni Unioncamere-InfoCamere su dati Registro informatico dei protesti