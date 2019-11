Una squadra di calcio che fa sognare ad occhi aperti una intera comunità: è il Troina Calcio

Si può sognare ad occhi aperti come i bambini anche da grandi? Non è facile riuscirci ma nella città di Troina è possibile. Infatti questo centro dell’ennese di poco meno di 9 mila abitanti, porta d’ingresso dalla provincia di Enna del parco dei Nebrodi, prima capitale normanna in Sicilia, sede dell’Istituto Oasi Maria SS, uno dei maggiori centri del mondo per lo studio di malattie infantili, grazie alla sua squadra di calcio sta vivendo un bellissimo sogno. Una sorta di “multinazionale” guidata da un preparato tecnico come il palermitano Davide Boncore, si trova con merito al secondo posto del girone I del Campionato di Serie D dietro solo al Palermo che dovrebbe fare campionato a se ma davanti a club molto più blasonati e città metropolitane come Acireale, Licata, Messina, Marsala, Savoia, Nola. In 11 partite disputare il Troina ha conquistato 21 punti frutto di 7 vittorie e 4 sconfitte, con 17 reti segnate e 13 subite, e con due giocatori come Fernandez e Saba autori di 5 reti a testa. Ad onor del vero definire il Troina una sorpresa sarebbe riduttivo e sminuire quanto ha fatto di incredibile nell’ultimo decennio. Questo è il suo terzo anno in serie D e addirittura alla sua prima partecipazione guidata in panchina da Peppe Pagana falli la promozione in Lega Pro solamente nello spareggio di Reggio Calabria perso con la Vibonese nei minuti di recupero dopo che le due formazioni erano arrivate appaiate al primo posto, nella stagione regolare, ma dopo che i rossoblù “seppero sperperare” un vantaggio di 11 punti dalla seconda al termine del girone di andata. Lo scorso anno invece con alla guida sempre Boncore chiuse con un dignitoso decimo posto. Il Troina era arrivato in serie D dopo essere arrivato in finale nazionale di Coppa Italia di Eccellenza persa per 3 – 2 contro gli umbri del Villabiagio. Ma poiché quest’ultimi avevano anche vinto il campionato, fecero aprire le porte della serie D ai nebroidei. Andando a ritroso nella stagione 2014/2015 arrivò secondo nel campionato di Promozione, perdendo lo spareggio di Sancataldo con il Gela ma poi ripescato mentre nell’anno successivo il primo in Eccellenza dopo aver chiuso il campionato al quarto posto perse la semifinale Play Off contro la Sicula Leonzio. Ma è chiaro che non è una coincidenza che le fortune calcistiche del Troina siano strettamente legate all’acquisizione sei anni fa della proprietà da parte di Giovanni Ali imprenditore che spazia in svariati settori. Infatti da quando è arrivato lui tutto è cambiato con importanti investimenti soprattutto nei primi anni dalla Promozione al primo anno di Serie D. Nelle ultime due stagioni invece il Troina è diventato una sorta di fucina di giovani talenti e non solo italiani con un organico con una età media di poco più di 21 anni con atleti di ben 6 nazionalità compresa l’italiana, vale a dire Croazia, Spagna, Argentina, Costa d’Avorio, Marocco, di 3 diversi continenti, Europa, Africa e Sudamerica. Ed è fuor di dubbio che in questa cavalcata trionfale e non solo di quest’anno un ruolo non indifferente lo sta recitando il Comune che con il sindaco Fabio Venezia, è sempre vicino alla società e sensibile alle sue richieste. Ultima in ordine di tempo, il Restyling dello stadio Silvio Proto, dalle tribune, al nuovo manto in erba sintetica, agli spogliatoi, impianto di illuminazione e che diverrà una sorta di gioiellino non solo per la Quarta Serie ma anche per il sogno mai sopito della Lega Pro. Ad oggi la scommessa della nuova cordata subentrata in estate si sta rivelando vincente. La nuova dirigenza, con un budget bassissimo sta puntando su giovani che hanno voglia di emergere. Proprio in questi giorni è stata eletta alla presidenza Alessandra Allegra mentre come suo vice Salvatore Gambino. La vera mente rimane il DG Walter Giuffrida, avvocato con la passione del calcio affiancato dal DS Giuseppe Calaciura. E non meno importante è la “mission” societaria sotto l’aspetto sociale, come era volontà di padre Luigi Ferlauto fondatore dell’Oasi Maria SS. Sempre più salda la collaborazione tra la società e l’Associazione Oasi Maria SS. La squadra insieme al logo del Comune indossa quello dell’Oasi con la scritta “dove ognuno è qualcuno da amare”. Ma la società però guarda anche al futuro. Oltre a conservare la categoria vuole rinnovare soprattutto nel settore giovanile creando un vivaio che possa essere un punto di riferimento per un intero comprensorio che ha voglia di emergere e avere opportunità. Si sta lavorando molto per arruolare nuovi giovani per il prossimo anno. Il sogno è quello di creare un centro sportivo che possa ospitare e formare tanti talenti. A Troina tutto ciò è possibile e si può creare qualcosa di importante. In questo ambiente i calciatori hanno la tranquillità tipica dei paesino dell’entroterra e vivono il calcio lontano delle distrazioni. Il coach Davide Boncore invece in questa entusiasmante avventura è coadiuvato dal vice Mirko Ciadamidaro, dal preparatore dei portieri Francesco Gagliardi. L’organico invece è un mix di gioventù ed esperienza. Tanti i giovani interessanti come Indelicato in prestito dalla Leonzio, il giovane Zakaria che quest’anno si sta esprimendo a buoni livelli, Cinquemani dal Catanzaro; a completare giovani di prospettiva come Zerillo del 2002. Da sottolineare la crescita del giovane Tourè ormai titolare inamovibile al centro della difesa insieme a Gianluca Raia che sta dimostrando di essere all’altezza della categoria. Non manca l’esperienza e la classe di Saba, la fisicità e l’esperienza di Akrapovic, Fricano, Lo Cascio, la velocità di Bamba e la tecnica di Palermo. Insomma le condizioni per fare bene ci sono tutte. Il sogno ad occhi aperti può ancora continuare a lungo.

Riccardo Caccamo

