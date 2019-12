Un Tour per portare regali nei reparti pediatrici siciliani; è Christmas for Children: Progetto della D9 Srl, Azienda del Gruppo Di Martino.

Christmas for Children:

Progetto creato dalla D9 Srl, Azienda del Gruppo Di Martino.

Il progetto prevede un tour dei reparti pediatrici di alcuni ospedali della Sicilia: Taormina, Catania, Palermo, Caltanissetta e Enna nei quali saranno portati dei doni ai bambini ricoverati.

La prima tappa sarà il 16 dicembre alle 16.30 e toccherà i piccoli degenti del reparto di cardiochirurgia pediatrica dell’Ospedale San Vincenzo di Taormina diretto dal Dott. Sasha Agati, ospedale facente parte dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina con a capo il Direttore Generale Dott. Paolo La Paglia, dove arriverà Babbo Natale donando oltre a giochini, cioccolatini e beni di prima necessità, donati dal Gruppo ARENA, due mini car giocattolo dotate di ogni comfort, telecomando, marcia e retromarcia, ma anche fari a led e display elettronico oltre al lettore mp3 per la musica.

Ad accogliere gli intervenuti sarà tutta l’equipe medica e paramedica e la presidente del comitato genitori Caterina Rizzo.

I regali sono donati dal CAV. ANGELO DI MARTINO presidente del gruppo DI Martino / COMER SUD s.p.a per consentire ai bambini un tragitto dal reparto al blocco operatorio meno traumatico, così da rendere il percorso come un gioco ed evitare il trasferimento in barella o sedia a rotelle, riducendo l’ansia nei bambini e il distacco dai genitori. Madrina di questa tappa la Docente Irene Puzzo che si è interessata al progetto unendosi al D9 e segnalando questo specifico reparto, attenzionando le emozioni dei bambini ricoverati in questa struttura di grande eccellenza del mediterraneo e della vicina Calabria.

Un pick up Nissan, fornito dal general Manager di Comer Sud Davide Di Martino , è stato allestito con una scenografia natalizia itinerante e girerà le città siciliane portando i proventi avuti dagli sponsor nei reparti di pediatria degli ospedali sopra citati.

Partners del progetto: Comer Sud SpA, F.lli Di Martino, Federico II Palace Hotel di Enna, Gruppo Arena, Autodromo di Pergusa.

Il progetto ha come obiettivo i bambini protagonisti di questo Natale, nonché la volontà di supportare il reparto di cardiochirurgia pediatrica del S. Vincenzo di Taormina, che attraverso le cure prestate riesce a riportare il sorriso alle famiglie dei bambini ricoverati.