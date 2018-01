Un mondo tanto importante quanto molto spesso sottovalutato: alla scoperta delle attività sociali delle parrocchie di Enna

Un mondo che merita di essere meglio conosciuto ed apprezzato per il ruolo che svolge nel tessuto sociale cittadino sia da un punto di visto religioso ma ancor di più sociale. E’ quello che gravita intorno alle parrocchie, che in particolare in questi anni di forte congiuntura economica sono divenute come agenzie di socializzazione, dei veri punti di riferimento per i cittadini sopperendo molto spesso ai “buchi” delle istituzioni pubbliche preposte in alcuni temi come quelli ad esempio del Welfare. In diverse parrocchie in modo diretto o attraverso le loro “strutture collaterali”, si da molta assistenza a famiglie che si trovano in difficoltà. C’è addirittura come quella di Sant’Anna dove è stato istituito una sorta di ambulatorio medico gratuito per tutte le persone in difficoltà. Ma sono numerosi i servizi che vengono forniti. Ed Ennapress cercherà di fare conoscere meglio questo mondo che tra l’altro necessità di essere maggiormente supportato con gesti di solidarietà in modo da poter lui stesso fornire di conseguenza un servizio alla collettività sia spirituale che materiale. Ecco l’elenco delle parrocchie presenti sul territorio comunale:

Maria Ss. della Visitazione – Chiesa Madre: Via Roma

Maria Ss. del Perpetuo Soccorso: Contrada Geraci

Mater Ecclesiae: Via Piazza Armerina

S. Anna: Piazza dello Sport

S. Bartolomeo: Via S. Bartolomeo

S. Biagio: Via S. Biagio

S. Cataldo: Piazza S. Cataldo

Ss. Crocifisso: Villaggio Pergusa

S. Francesco d’Assisi e S. Caterina da Siena: Borgo Cascino

S. Giovanni Battista: Via Falautano,

S. Giorgio: Piazza S. Agostino,

S. Leonardo: Via Montesalvo,

S. Leone: Via S. Leone

S. Lucia: Via Sardegna,

S. Tommaso Apostolo: Piazza Francesco Paolo Neglia

