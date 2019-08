Un mese ricco di appuntamenti per la giovane artista ennese Maria Rita Campione

Un mese di agosto molto intenso di attività per la giovane artista ennese ormai a 360 gradi Maria Rita Campione. Infatti oltre a cimentarsi nel canto Maria Rita ormai sempre più frequente la trovi a presentare eventi o addirittura organizzarli. Inoltre concede la sua voce alle iniziative promosse dall’Enna calcio. Cosi dopo essere stata ospite nello scorso mese di luglio all’evento della Scala della Moda a Enna, il prossimo 18 agosto sarà conduttrice a Pietraperzia della serata Miss e Mister Moda Sicilia mentre il 24 agosto Santa Caterina Villarmosa della serata Miss Moda Caterinese. Ed ancora l’1 settembre ritorno a Enna per condurre la serata finale del Festival Canoro dei Bimbi in piazza S.Agostino.

