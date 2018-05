Un “laboratorio” di integrazione ed inclusione sociale: il Centro Csr/Aias di Enna

Integrazione tra le diversità. Punta a questo importante traguardo la collaborazione tra la sede di Enna del Csr Aias di contrada Mugavero e la parrocchia di Santa Lucia che per il secondo anno consecutivo organizzeranno insieme il Grest che prenderà il via a giugno. Così ancora una volta i bambini che frequenteranno il Grest e gli ospiti del centro diurno del Csr Aias, interagiranno in svariate attività. Ed al termine di questa seconda esperienza ognuno delle due entità ne uscirà sicuramente ancora una volta con un forte arricchimento di valori, all’insegna dell’integrazione, inclusione e nell’abbattimento dei pregiudizi e delle barriere culturali. Ma il percorso di emancipazione e inclusione che si compie all’interno di questo centro diurno che ospita 15 soggetti diversamente abili è costante e fatto di molteplici attività laboratoriali, artigianali, sportivi, didattici ed altro sostenute finanziariamente dall’Csr Sicilia ma con un importante contributo anche del Coune di Enna. Dietro ogni evento c’è un notevole impegno di ragazzi e operatori ed il cui obiettivo non è finalizzato alla sola riuscita dell’attività fine a se stessa ma al raggiungimento delle autonomie dei soggetti coinvolti. Il personale che vi opera all’interno è composto dalle operatrici Valeria Adamo e Pierangela Ingrà supportate dagli ausiliari Enrico Messina, Michele Giangrasso e Antonio La Rocca. E tutta l’attività viene accuratamente attenzionata vagliata ed eventualmente approvata dal Direttore Generale Francesco Lo Trovato e dal Presidente regionale Sergio Lo Trovato. L’Assistente Sociale la Dottoressa Paola Bruno, il Direttore Sanitario la dottoressa Maria Rosa Panetta, e la Psicologa Anna Fiandaca, la fanno poi mettere in pratica. I problemi organizzativi non ci mancano, ma qualsiasi ostacolo viene superato dalla grinta e la voglia di fare che hanno i ragazzi e che trasmettono a tutto il personale. Tra le diverse iniziative promosse anche attività riabilitative con la presenza di ambulatori. Ma per il Centro Aias Csr di Enna potrebbero aprirsi nel prossimo futuro prospettive molto interessanti. Ad esempio con il Centro di Ippoterapia e fattoria didattica Montika dello Psicologo Andrea Di Mattia che i ragazzi hanno conosciuto nelle scorse settimane in gita. Una esperienza definita molto positiva vissuta con molto entusiasmo e che con molta probabilità sarà ripetuta in futuro con anche l’avvio di altre attività in sinergia. Inoltre insieme ai ragazzi delle altre sedi Csr Aias di Caltanissetta, Barrafranca e Nicosia hanno avuto il piacere di trascorrere una bella giornata in gita alla scoperta di Noto. L’ultima esperienza in ordine di tempo l’allestimento di una bancarella per la vendita di manufatti realizzati dagli stessi assistiti in collaborazione con il Gruppo Caritas della Parrocchia di Santa Lucia nel Mercato Medievale della Settimana Federiciana. Ma non solo, gli stessi hanno avuto il piacere di partecipare in abiti medievali alla sfilata del Corteo Storico. Ma altri momenti in questa prima parte del 2018 non sono stati meno importanti e sempre all’insegna dell’integrazione come lo scorso 21 gennaio quando grazie alla sensibilità del Vescovo Rosario Gisana e del Parroco di Santa Lucia Mario Saddemi è stata data la possibilità di prendere i sacramenti di Comunione e Cresima all’assistito Walter Milano, a febbraio organizzata una grande festa di Carnevale e in occasione della Festa di S.Giuseppe anche quest’anno all’interno della sede di contrada Mugavero, allestita una grande Tavolata di S.Giuseppe inserita nel percorso delle tavolate per la città di Enna. In casa Aias Csr la tavolata ha un forte significato emotivo perchè è un momento di unione tra assistiti, famiglie e operatori che condividono il dono dell’altro. Ed ancora per la Settimana Santa tutti gli assistiti e operatori sono stati invitati dal Rettore della Confraternita della Santissima Passione Massimo Caceci ad assistere alla rito dell’apertura del Simulacro della Santissima Passione. Ed ancora ad aprile in occasione della Festa del Libro i ragazzi sono stati inseriti in un laboratorio teatrale “La corsa giusta” dedicata alla storia della vita del ciclista Gino Bartali, “Un uomo che non molla mai”. Ed i ragazzi hanno avuto il piacere di conoscere la storia di un grande campione sportivo ma sopratutto un grande uomo che durante la guerra aiutò tanti Ebrei a scappare tanto che in Israele è stato inserito nella lapide che ricorda “gli uomini giusti”. Quindi tanta voglia di fare in questo “laboratorio” di inclusione e integrazione che rappresenta una bella realtà della città di Enna ma che però merita di avere maggiore attenzione da parte di una ancora troppo “distratta” comunità ennese.

Riccardo Caccamo

