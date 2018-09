Un evento riuscito il primo Memorial dedicato a Marco Varisano, lo stimato barman 34enne scomparso tragicamente lo scorso 7 luglio. La manifestazione, una bartender competition, dedicato alla mixology di qualità ha visto protagonisti gli studenti dell’alberghiero Federico II di Enna che si sono sfidati con estro tra un cocktails e l’altro. Podio tutto al femminile: primo posto Desiré Cipriano, a seguire Martina Almeria e Fabiola Costa e premio della critica a Miriam Altieri. I migliori bartender della città, l’associazione di quartiere “Lummardì” hanno unito le forze per dare vita a una serata all’insegna dello spettacolo, con l’obiettivo ultimo di promuovere l’uso consapevole dell’alcol attraverso la narrazione dei prodotti, delle tecniche innovative e della tradizione realizzando un percorso di degustazione. L’appuntamento ha di fatto chiuso l’estate al castello di Lombardia. La madre di Marco, rivolgendosi ai tanti giovani che hanno riempito piazzale Euno: “Ragazzi se avete un sogno portatelo in fondo, senza mollare mai!”. A giudicare i concorrenti una giuria tecnica di esperti presieduta da Salvo Vetri, composta dall’assessore Francesco Colianni, dal presidente dell’associazione Eduardo Campione, dalla professoressa Angelica Previti e da Gioacchino Nigrelli. Campione, presidente dell’associazione di quartiere ha dichiarato: “la serata è un unicum in Sicilia, un’occasione per stimolare i ragazzi a fare bene nel campo lavorativo ed il mestiere del barman è un’attività molto richiesta”. Il medico ha dato appuntamento alla città alla prossima stagione con altrettanti appuntamenti che realizzerà l’associazione. Vetri, presidente di giuria, barman molto apprezzato nell’ambiente e più volte protagonista nelle competizioni ha sottolineato il trasporto con il quale amici e organizzatori hanno dedicato la serata-tributo all’amico Marco e la gioia di ospitare la famiglia ma soprattutto la bravura e l’impegno degli studenti che si sono sfidati offrendo un vero spettacolo. Due i momenti musicali dal vivo affidati prima al duo Francesca Bongiovanni e Sofia Biondo ed a chiusura gli Alcasetzer, con la partecipazione di “Bedda Radio” con lo speaker Francesco Spampinato che ha presentato la serata.

Angela Montalto