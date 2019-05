Un ennese candidato al CdA di UniPa!

Il 14 e il 15 Maggio si terranno le elezioni degli organi superiori dell’Università degli Studi di Palermo (Consiglio d’amministrazione e Senato accademico), del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari e del Consiglio d’amministrazione dell’Ente regionale per il diritto allo studio (ERSU).

L’ennese Gianluca Farine, militante dell’UDU Palermo – Unione degli Universitari, è candidato al Consiglio d’Amministrazione dell’ateneo palermitano con la lista “UDU – Rete Universitaria Mediterranea – Intesa Universitaria – Foro – Avanti”.

“È per me un onore essere candidato al Consiglio d’Amministrazione della mia università. Questa candidatura è per me un altro passo per il modello di rappresentanza che ormai da due anni porto all’ università a cominciare dal mio corso di laurea prima alla triennale e oggi alla magistrale di Chimica”- l’attivismo ha contraddistinto da sempre il giovane candidato, che, nonostante l’impegno profuso negli studi laureandosi in corso, ha tenuto diversi corsi di Chimica durante la preparazione ai test d’Ingresso in modo gratuito – “La conoscenza è alla base dello sviluppo della società – dichiara ancora – poiché riteniamo ingiusto il sistema d’accesso all’Università ho deciso, insieme agli amici e i compagni, dell’UDU, di aiutare i giovani che hanno tentato questa strada e che non dispongono delle risorse per prepararsi privatamente”. Nel suo programma la principale riflessione riguarda la contribuzione studentesca, infatti, l’inserimento della No-tax area fino alla fascia di reddito di 13.000€ è solo un piccolo passo per una tassazione perequativa e corretta; nell’ambito del miglioramento della condizione studentesca si segnala la proposta di istituire una convenzione per trasporti urbani gratuiti e la possibilità di rimborso per i trasporti extraurbani.

L’UDU Palermo sostiene al Senato Accademico la palermitana Giulia La Barbera e al Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari il candidato della Sicilia è Matteo Norcia.

Sebbene in salita la campagna elettorale è cominciata e Gianluca è pronto a mettersi in gioco per il bene degli studenti di tutta Unipa!