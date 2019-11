“Un Canestro a Quattro Zampe”, per la lotta al randagismo, da locale diventa regionale

Dopo il successo dell’iniziativa promossa lo scorso anno dalla Libertas Alcamo e sostenuta da Adragna Pet Food, quest’anno “Un Canestro a Quattro Zampe” viene esteso all’intero campionato di C Silver grazie ad un protocollo d’intesa fra il comitato regionale FIP e l’azienda alcamese che produce alimenti per animali. La firma ufficiale dell’accordo avverrà domenica 10 novembre, nel corso della gara casalinga della Libertas Alcamo contro Acireale, in programma al PalaTreSanti alle ore 18,00. Il protocollo sarà sottoscritto dal presidente di Federbasket Sicilia, Riccardo Caruso, e da Vincenzo Adragna, titolare di “Adragna Petfood”.

“Un Canestro a Quattro Zampe” prevede che ogni punto segnato durante la “regular season” dalle quattordici squadre del campionato C Silver, sarà tramutato dall’azienda Adragna Pet Food in un identico numero di pasti di alimenti per cani e/o gatti equivalente al totale di punti realizzati complessivamente dalle squadre partecipanti al campionato stesso. Saranno le associazioni più vicine ai luoghi in cui giocano le singole squadre (Alcamo, Capo d’Orlando, Barcellona, Messina, Giarre, Acireale, Adrano, Gravina, Catania, Gela, Ragusa e Comiso) le destinatarie delle donazioni, in modo tale da poter dare un contributo immediato alle esigenze dei troppi randagi sparsi per l’isola.

L’anno scorso, grazie alla sensibilità di Vincenzo Adragna e alla disponibilità del presidente della Libertas Alcamo, Sebastiano Paglino, sono stati donati 3747 pasti, distribuiti attraverso le associazioni siciliane che ogni giorno cercano di accudire, proteggere e salvare i cani abbandonati a loro stessi, lungo le strade dell’isola. Quest’anno l’ampliamento dell’iniziativa dovrebbe far salire il totale verso la vertiginosa cifra di circa 25.000 pasti donati.

“Dopo il successo dell’anno scorso – afferma Vincenzo Adragna abbiamo chiesto al presidente della FIP Sicilia, Riccardo Caruso, se fosse stato possibile estendere l’iniziativa a tutti i campi del campionato siciliano. Nutrire gli animali nel rispetto delle loro esigenze è da sempre la nostra mission, farlo tutelando al meglio anche la salute dei troppi randagi per le strade, aiutando in qualche modo le associazioni che se ne prendono cura, per noi è molto importante”.

Il fenomeno del randagismo nel Meridione e in particolare in Sicilia ha assunto le dimensioni di una vera e propria emergenza. Secondo i numeri diffusi dalla LAV, la Lega Anti Vivisezione e l’ENPA, Ente Nazionale per la Protezione Animali, in Sicilia i randagi ospiti nei canili sanitori sono più di 8.000 e di questi, poco meno di 100 sono stati restituiti ai loro padroni, una percentuale pari al 6%.

Il protocollo d’intesa fra Fip Sicilia e Adragna PetFood prevede anche l’installazione in tutti i campi della C Silver di totem con i manifesti dell’iniziativa “Un Canestro a Quattro Zampe”.