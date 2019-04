Un Aeroporto in territorio di Centuripe; Maurizio Severino (Victoria Aviation Group) “Una opportunità per cambiare il destino di una Regione”

Una opportunità unica che andrebbe a modificare in termini positivi il volto non solo della Sicilia. E’ quello della idea di realizzare un aeroporto in territorio del Comune di Centuripe. In pratica si tratterebbe di una seconda pista di circa da 4 a 5 km, come prolungamento dell’aeroporto di Fontanarossa che così potrebbe aumentare notevolmente i propri flussi sia di passeggeri di cui si prevede in poco tempo un incremento in poco tempo sino a 11 milioni che di merci. Un progetto ambizioso tutto a capitale privato con un costo che oscillerebbe da 1 a 1,5 miliardi di euro. Personaggio chiave di tutto ciò un “Businnes Man” australiano di origine calabrese Peter Iellano Ma per conoscere maggiori dettagli ne parliamo con l’Architetto Maurizio Severino nominato presidente del Cda della Victoria Aviaton Group la società che dovrà occuparsi di tutti gli adempimenti necessari per arrivare alla realizzazione. Gli altri componenti Salvatore La Placa, il figlio di Iellano Francesco e l’avvocato Emanuele Passanisi. “Non posso nascondere che si tratta un progetto molto ambizioso non facile ma nello stesso tempo affascinante – commenta Severino – e che potrebbe veramente mutare i destini di questa nostra terra. Ma le condizioni ci sono tutte. Ci sono intanto degli studi già effettuati sui venti e sulla presenza o meno di ceneri. Entrambi danno esiti positivi. E queste sono le condizioni principali ed essenziali per poter iniziare qualsiasi ipotesi di un progetto di questa portata. Come è stato detto si tratterebbe di una sorta di continuazione dell”Aeroporto di Catania che già viaggia sui 10 milioni di passeggeri l’anno. Ma ha dei problemi su come poter gestire questo notevole incremento di crescita da un punto di vista logistico. Quindi questa soluzione che si verrebbe a prospettare sarebbe l’ideale poiché si tratterebbe di una struttura distante solamente poche decine di chilometri da Fontanarossa e facilmente raggiungibile sia su gomma con l’autostrada che su ferrovia. Ed inoltre con la realizzazione dell’aeroporto anche queste infrastrutture ne trarrebbero benefici”. Maurizio Severino è molto ottimista sull’operazione. “Ho avuto modo di conoscere Peter ed ho visto che è una persona molto concreta – continua – quindi se non ci avesse visto non avrebbe dato il suo assenso. Adesso il suo compito è quello di intanto fare incontrare capitali con l’idea progettuale e poi coinvolgere le competenze giuste per l’eventuale redazione del progetto. Sul nostro territorio abbiamo la massima disponibilità per quelle che sono le loro competenze dei Comuni di Centuripe e Catenanuova e dell’Università Kore. Ma anche della Sac di Catania che vede con favore questo progetto visto che farebbe fare un gran balzo in avanti a Fontanarossa”. Ma Severino spiega che il progetto è molto ambizioso perchè va oltre all’idea di un aeroporto tradizionale. “Il progetto prevede la presenza di un sistema di assistenza a 360 gradi per i vettori – spiega – una sorta di “officina” per aeromobili che in Italia non esiste. Quindi il sito diverrebbe un punto di riferimento in questo particolare segmento in Italia e non solo”. Adesso dal sogno si dovrebbe iniziare a passare alla realtà. Quali sono i passaggi successivi. “Si dovrà iniziare con la localizzazione dell’area di circa 500 ettari che ricade interamente in territorio di Centuripe. Dopodichè all’avvio dell’esproprio dei terreni e contestualmente alla redazione del progetto”. Se non ci saranno intoppi che tempi lei prevede? “Sono un ottimista per natura – commenta – penso che per il 2025 l’opera potrebbe essere realizzata”

