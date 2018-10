Un manager della ristorazione made in Enna; andiamo a conoscere Dino Fascetta

fonte: http://www.fimaronline.com/blog/2018/04/06/dino-fascetta/

Dino Fascetta

Nome e cognome: Dino Fascetta

Anno di nascita: 1968

Professione: Restaurant Manager e Consulente Marketing & Management della Ristorazione

Attuale occupazione: Restaurant Manager di So.Gest.Al e Consulente Marketing & Management presso L’Antica Stazione

Carica FIMAR: socio professionista

Poliedrico e dalle mille risorse, ha lavorato per grandi società ristorative. È Restaurant Manager di “So.Gest.Al” e Consulente Marketing & Management di “L’Antica Stazione”

Nato e cresciuto ad Enna, in Sicilia, Dino Fascetta, classe 1968, dopo aver conseguito il diploma di Ragioniere e Perito commerciale e aver seguito la contabilità interna per alcune aziende e studi commerciali della sua città, nel 2003 si trasferisce a Torino dove diventa Responsabile dell’Amministrazione, Finanza e Controllo per il gruppo “Telestudio”, composto da ben 7 società che operano nel campo della pubblicità, televisione, immobili e servizi amministrativi.

Successivamente entra nel mondo della ristorazione e nel 2012 assume il ruolo di Responsabile dell’area amministrativa e finanziaria del “Gruppo Mucca Pazza srl”, società con 9 ristoranti dislocati nel Nord Italia.

Nello stesso periodo diventa socio fondatore della società “RistoEN”, svolgendo il ruolo di Amministratore Delegato e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione fino al 2014.

Sempre a Torino nel 2015 entra nell’azienda ristorativa “Vitelloni” come Responsabile dello sviluppo del brand.

Attualmente lavora ad Enna come Restaurant Manager di “So.Gest.Al”, società che opera nel campo della ristorazione e nel settore alberghiero-residence, e come Consulente Marketing & Management presso il ristorante “L’Antica Stazione”.

