Uisp: Vicicittà in 6 province siciliane; in provincia di Enna a Barrafranca

La Sicilia terra di Vivicittà. Lo si dimostra anche in quest’ultima edizione la numero 36 di domenica 31 marzo che avrà come tema “l’ugiaglianza è in gioco” con ben 6 province su 9 che diranno “presente”. Cinque quelle dove si correrà la classica sulle strade vale adire Trapani, Palermo, Ragusa, Enna e Messina mentre in tre ancora Ragusa e Enna a cui si aggiunge anche Catania si disputerà il Vivicittà all’interno delle case circondariali. Un importante risultato per la Sicilia terra sempre fortemente legata al podismo ed al Comitato regionale Sicilia Uisp presieduto da Enzo Bonasera. Oltre alla prova agonistica vera e propria prevista in tutti i centri una passeggiata di diversi chilometri non competitiva per le famiglie. Alla fine la previsione di partecipanti sarà complessivamente di diverse migliaia. A Trapani il 31 la gara prenderà il via da Piazza Municipio per svilupparsi il percorso lungo le strade del centro con non meno di 250 partecipanti. Palermo come sempre sarà il centro in cui si catalizzerà la maggiore attenzione visto che tra l’altro è uno dei pochi centri in Italia ad aver disputato tutte le edizioni. Location della partenza sarà l’elegante via Libertà nei pressi dei Giardini Inglesi che tra l’altro si trasformeranno in una sorta di palestra a cielo aperto dove vi sarà la possibilità di poter conoscere e praticare diverse discipline sportive. A Palermo il Vivicittà di fatto inizia il 29 venerdì con una serie di eventi dal titolo “Aspettando il Vivicittà”, che accompagneranno il momento clou di domenica. Quest’anno dalla classica distanza dei 12 km si passerà ai 10. In questo caso i numeri andranno oltre il migliaio. In provincia di Enna per il secondo anno consecutivo il Vivicittà si disputerà a Barrafranca. Si prevede oltre 150 partecipanti. La partenza lungo il Corso Garibaldi. Nello splendido scenario della città barocca di Ragusa, gli organizzatori prevedono un buon numero di partecipanti. Lo Start ed arrivo lungo il viale Tenente Lena nei pressi di Piazza Libertà. Infine nella città dello Stretto vale a dire Messina, il via sarà dato da Largo Minutoli nei pressi di piazza Municipio. Anche in questo caso attese diverse centinaia di partecipanti. Tre invece i centri dove si correrà il Vivicittà all’intero delle case circondariali. Si inizia il 28 marzo in quella di Ragusa in via Di Vittorio, il 29 in quella di Bicocca nei pressi di Catania ed infine sabato 30 alla casa Circondiale Luigi Bodenza di Enna. Molta attesa per l’evento di Bicocca dove si attende una quasi totale partecipazione dei circa 30 ospiti minori all’interno della struttura. A tutti i partecipanti in regalo magliette con il logo della manifestazione.

