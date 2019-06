Uisp Sicilia, la provincia di Ragusa ospita dal 7 al 9 giugno la Rassegna Regionale 2019

Un grande festa dello Sport sociale ed inclusivo. E’ quella che si terrà nel prossimo fine settimana dal 7 al 9 giugno in diversi centri del ragusano precisamente tra i comuni di Ragusa Vittoria, Comiso e Scoglitti in occasione della Rassegna Regionale Uisp promossa dal Comitato regionale Uisp Sicilia presieduto da Enzo Bonasera in la collaborazione del Comitato Territoriale Uisp Iblei del presidente Tonino Siciliano e con l’apporto tecnico della Sezione Calcio Sicilia Uisp il cui responsabile è Sergio Vinciprova. Cosi centinaia di atleti grandi e piccoli, uomini e donne si ritroveranno per tre giorni nello splendido scenario del territorio e mare ragusano dove si si daranno battaglia sportivamente parlando e all’insegna del divertimento e della correttezza amicizia ed inclusione sociale in diverse discipline sportive. A fare la parte del leone sarà il calcio in tutte le sue forme, a 5, a 7, a 11, camminato, maschile e femminile, misto senior e giovanile e Matti per il calcio con la disputa di tutte le finali regionali dei vari tornei che si sono disputati nell’arco della stagione agonistica con le fasi preliminari territoriali. Ma non meno interessanti e coinvolgenti saranno tutte le altre attività previste come l’Automodellismo, la Danza, il Fitwalking, il Nuoto, il Kart, la Pallacanestro, l’Attività Subacquea. Il territorio Iblei sarà il teatro del calcio con la disputa in diversi impianti dei vari tornei che vedranno coinvolte ben 37 squadre provenienti da tutta la Sicilia per centinaia di partecipanti: Per la precisione:

2 per la Finale di Champions Cup di calcio a 11

4 per la fase finale di Coppa Sicilia – Coppa Iblei

15 per il Calcio a 5 Femminile

6 per il Calcio Giovanile dai 7 ai 12 anni

2 per il Calcio Camminato

4 per Matti per il Calcio

4 per il Calcio Misto

Per quanto riguarda invece le altre attività che coinvolgeranno anche in questo caso centinaia di atleti ed atlete

A Vittoria presso il Miniautodromo domenica 9 giugno si terrà la prova di Automodellismo,

La Danza invece si terrà l’8 giugno presso l’Athena Resort di Scoglitti

Lungo il litorale nei pressi dell’antica Città di Kamarina domenica 9 giugno sarà la location del Fitwalking

Sabato 8 e domenica 9 giugno presso la pista Ciclo – Sport di Vittoria si terrà l’esibizione del Kart

La Piscina comunale di Comiso ospiterà domenica 9 giugno il Nuoto

sabato 8 giugno il Basket presso il villaggio la Torre di Palazzolo Acreide quadrangolare

L’Attività Subacquea sabato 8 e domenica 9 giugno rispettivamente presso la piscina Athena Resort di Scoglitti e a Mare.

Quindi si preannuncia un fine settimana il cui la parola d’ordine che prevarrà sarà quella dello Sport per tutti.

“Siamo arrivati anche quest’anno all’epilogo delle varie attività che come Comitato Sicilia Uisp abbiamo organizzato nell’arco della stagione agonistica – commenta il Presidente del Comitato Sicilia Uisp Enzo Bonasera – e per il nostro comitato è il momento sia per tracciare un bilancio consuntivo ma ancor di più per renderci conto di quanto sia grande la famiglia Uisp siciliana. Un grazie a tutti coloro che sono impegnati in questa tre giorni che prevede uno sforzo organizzativo non indifferente e che fa capire di come il mondo Uisp anche se si supporta con il volontariato nello stesso tempo però non disdegna la professionalità ed efficienza. Ma un grazie ancora più grande a tutti coloro che nell’arco dell’anno nei vari comitati si sono impegnati affinche tutto andasse per il verso giusto e si arrivasse senza nessun problema a questo momento finale. Un grazie ancora a tutti gli atleti ed atlete, tecnici, dirigenti, società che anche in questa stagione agonistica hanno voluto essere presenti nelle varie attività sportive ed ancor di più sociali promosse dall’Uisp Sicilia”.

per tutte le informazioni collegarsi con il sito www.uispsicilia.it