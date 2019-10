Uisp Sicilia: arrampicata a Zafferana Etnea

L’iniziativa che coniuga sport, natura ma anche turismo è stata promossa dal Comitato territoriale Uisp di Giarre

Un tuffo nella natura ma all’interno del centro cittadino. Potrebbe commentarsi così l’esperienza della parete di arrampicata a Zafferana Etnea, incantevole centro sulle falde dell’Etna in provincia di Catania e che per tre domeniche consecutive, in occasione dell’Ottobrata zafferanese, è stata “presa d’assalto” da centinaia di persone entusiaste di provare questa novità. L’iniziativa che coniuga sport, natura ma anche turismo è stata promossa dal Comitato territoriale Uisp di Giarre, presieduto da Valentina Romano.

Infatti, sono state non meno di 800 le persone di numerosi centri dell’isola di tutte le età, tra bambini, ragazzi ed adulti che si sono cimentate in questa novità provando una emozione unica, quasi impossibile all’interno di un centro abitato. In base al grado di difficoltà i più piccoli si sono cimentati sulla parete blu più adatta alla loro età, i ragazzi sulla parete gialla, che presentava medie difficoltà, e gli adulti sulla parete rossa o grigia, molto più impegnativa.

Una esperienza che sicuramente non rimarrà isolata anche perché sono state le stesse persone che dopo aver provato all’insegna dell’entusiasmo hanno chiesto informazioni su dove si potesse praticare questa nuova attività. Un evento quindi da ripetere anche in altri centri dell’isola per far vivere questa esperienza a tanti altri siciliani e non solo. Una iniziativa resa possibile grazie anche alla disponibilità dell’amministrazione comunale di Zafferana Etnea guidata dal sindaco Salvatore Russo e dall’Assessore allo Sport e Turismo Salvatore Coco, come hanno tenuto a sottolineare con estrema soddisfazione il responsabile dell’ASD Montagna Uisp Sicilia APS, Michele Di Bella e il presidente del Comitato Uisp di Giarre, Valentina Romano. Una grazie da parte degli organizzatori anche a tutti gli addetti della ASD Sicilia Adventure che hanno gestito con professionalità e nella massima sicurezza ogni singola scalata e tutti i dirigenti e le ragazze del Servizio civile del Comitato Uisp di Giarre che hanno curato l’aspetto organizzativo. (di Riccardo Caccamo, redazione Uisp Sicilia)