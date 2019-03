Uisp On line il numero 12 di Uispress: Agenzia stampa dello sport sociale

On line il numero 12 di Uispress: Agenzia stampa dello sport sociale

E’ on line il n.12 di Uispress, l’Agenzia stampa dello sport sociale e per tutti: domenica si corre Vivicittà; l’Uisp aderisce alla manifestazione Cgil a Verona; Forum Disuguaglianze Diversità

Domenica 31 marzo alle 9.30 via simultaneo su Radio 1 Rai per 34 città italiane e 11 all’estero

Vivicittà è una corsa podistica organizzata dall’Uisp per la sostenibilità, i diritti e l’ambiente giunta alla 36^ edizione. La distanza competitiva è quella di km 10 con classifica unica compensata. Novità di quest’anno: i percorsi di dieci chilometri e il ricalcolo dei coefficienti di compensazione in base ai diversi profili altimetrici dei percorsi delle città. ASCOLTA L’AUDIO della conferenza stampa. ASCOLTA L’AUDIO del servizio di Rai Radio 1, andato in onda giovedì 28 marzo, con l’intervista a Vincenzo Manco. Segui in diretta Vivicittà attraverso la pagina Facebook Uisp nazionale e su Radio 1 Sport, dalle 9.30 in poi

L’Uisp sulla Rai con Vivicittà e la presentazione nazionale: interviste e informazioni radio e tv

Vivicittà Uisp è l’appuntamento che coniuga sportpertutti ed impegno sociale. E’ nata nel 1984 con Radio Rai e ogni anno è stata raccontata attraverso i media e sfruttando le innovazioni tecnologiche. GUARDA IL SERVIZIO di presentazione trasmesso su Rai2 e curato da Rai Sport. ASCOLTA L’AUDIO del Gr1 delle 13 di giovedì 28 marzo, con l’intervista a Vincenzo Manco. ASCOLTA L’AUDIO del Gr2 Rai delle 13.30, con l’intervento di Manco e Sandro Donati, Coni

Vivicittà è tante storie in una, tanti volti e una passione, raccontate dal Corriere dello sport

Vivicittà racconta tante storie in una. Sono quelle di Ilaria e Loredana, cooperatrici internazionali e di Gualtiero, che correrà nel carcere di Bollate. Sono le storie di Alvise che affronterà Vivicittà a Venezia in carrozzina insieme al suo amico Enrico. Anche un percorso può raccontare una storia, quello di Padova che toccherà luoghi confiscati alla mafia. Martina e i ragazzi del liceo Ainis di Messina correranno per l’ambiente. Queste e tante altre storie: grazie agli articoli di Christian Marchetti pubblicati sul Corriere dello sport abbiamo incontrato i protagonisti delle tante facce della manifestazione Uisp

Percorsi di 10 km e coefficienti di compensazione: Vivicittà si rinnova, resta la vocazione solidale

Grandi novità tecniche per la 36^ edizione della manifestazione nazionale Uisp. La vocazione solidale rimane la stessa. “Per questa 36° edizione abbiamo attualizzato il concetto di classifica compensata che è il cardine della manifestazione in contemporanea. Siamo ad una svolta dal punto di vista tecnico”, commenta Tommaso Bisio, responsabile atletica leggera Uisp. “Tanti percorsi, tutti diversi, tutti uguali”, ha detto Sandro Donati, dell’Istituto di scienza dello sport del Coni che ha curato i nuovi coefficienti di compensazione. “Anche attraverso i progetti di solidarietà in Libano cerchiamo di dare il contributo dello sport per portare un po’ di normalità”, interviene Massimo Tossini, responsabile nazionale Vivicittà

L’Uisp guarda con preoccupazione al Congresso di Verona

L’Uisp aderisce alla manifestazione “Verona Libera, Italia laica” indetta da Cgil e altre associazioni sabato 30 marzo. Una risposta pacifica e democratica al Congresso mondiale delle famiglie, in programma a Verona fino al 31 marzo, che ha suscitato grandi perplessità ovunque

“Futura. La Uisp delle donne e degli uomini”: il 6 aprile a Firenze

Una giornata di confronto e scambio promossa dalle Politiche di genere e diritti Uisp e rivolta ai responsabili di politiche e Strutture di attività Uisp. Sarà presentato il documentario “Capitane coraggiose”, realizzato dall’Ufficio comunicazione Uisp. Parla Manuela Claysset

1 bambino su 3 a rischio esclusione sociale: grandi divari tra nord e sud

Il rapporto “I diritti dell’infanzia e dell’Adolescenza in Italia: I dati regione per regione 2018”, del Gruppo CRC. “E’ un quadro preoccupante, che avevamo colto in anticipo con la scelta del nostro slogan di quest’anno, L’uguaglianza è in gioco”. Parla Michele Di Gioia

Forum Disuguaglianze Diversità: 15 Proposte per la Giustizia Sociale

Presentato il rapporto “15 Proposte per la giustizia sociale”: un pacchetto di politiche pubbliche e azioni collettive che sono state consegnate anche al Presidente della Repubblica. Tra gli interventi anche quello di Vincenzo Manco, su tema lavoro e sport. GUARDA IL VIDEO

Ecco il calendario dei prossimi appuntamenti formativi Uisp

Proseguono gli appuntamenti formativi Uisp in tutta Italia. In questo fine settimana partono due corsi di formazione dedicati alle Unità didattiche di base e tre per il rilascio di qualifiche. Le unità didattiche di base che sono la prima tappa del percorso formativo Uisp

Domenica 31 marzo NeveUisp Sud nel Parco della Sila

NeveUisp Sud 2019, valida come Primo Memorial Franco Granato, si svolgerà domenica 31 marzo. Sulla vetta più alta del Parco nazionale della Sila verranno proposte diverse attività: escursioni con ciaspole e gli sci da fondo escursionistico e una gara di snowboard

L’Uisp su Corriere.tv con i contratti di fiume e la tutela ambientale

Un servizio realizzato a Roma da Corriere.tv del Corriere della sera, racconta lo stato di degrado del Tevere e degli argini: insediamenti di fortuna, graffiti e relitti abbandonati. Intervengomo diverse realtà interessate, tra cui l’Uisp con il responsabile acquaviva Gianni Russo.GUARDA IL VIDEO

Uisp acquaviva: torna la festa ambientale di Vivifiume

Vivifiume Ombrone giunge alla quinta edizione: il programma di attività si svilupperà nelle giornate di sabato 6 e domenica 7 aprile con la seconda tappa a Istia d’Ombrone. L’obiettivo è quello di vivere il fiume attraverso lo sport con kayak, sup, rafting, canadese, trekking e mountain bike

Forum terzo settore: “Rafforzare l’economia sociale”

Il terzo settore e l’economia sociale possono dare un contributo importante per uscire dalla logica dell’emergenza per affrontare il fenomeno delle migrazioni: è questo il messaggio che esce dall’assemblea nazionale del Forum del terzo settore tenuta mercoledì 27 marzo a Roma

Appuntamenti

31 marzo

– Varie città, Vivicittà

– Lorica (Cs), NeveUisp Sud

3 aprile

– Padova, Inaugurazione mostra “La lunga vita. Nuove generazioni: ambizioni alla prova”

6 aprile

– Modena, Riskio-La salute in gioco: presentazione dei giochi

– Firenze, “Futura. La Uisp delle donne e degli uomini”

6-7 aprile

– Grosseto, Vivifiume Ombrone

7 aprile

– Giocagin a Brindisi, Casagiove (Ce), Castrovillari (Cs), Frascati (Rm), Trento

13 aprile

– Ferrara, Giocagin

14 aprile

– Gambassi Terme (Fi) e Mirandola (Mo), Giocagin