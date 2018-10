Uisp Dalla promozione dello sport al femminile alla Carta Europea dei Diritti delle Donne nello Sport; all’Università Kore “Capitane Coraggiose”

Enna, 25 ottobre 2018 Università Kore Facoltà di Scienze motorie Aula Pettinato

L’Uisp nazionale con le sue Politiche di genere e diritti, insieme al Comitato Regionale Uisp Sicilia, al Comitato Uisp di Enna e in collaborazione con l’Università di Enna, propone un’occasione di confronto per ripercorrere le esperienze costruite in questi decenni a favore del diritto allo sport e al movimento. Questo appuntamento cade in occasione del 70° anniversario di fondazione dell’Uisp e all’indomani dall’adozione delle Strategie per l’attività fisica dell’OMS Europa, avvenuta nel 2016 e al lancio del relativo Piano d’azione adottato lo scorso mese di giugno. Il tema al centro dell’iniziativa è la promozione dei diritti delle donne nello sport e l’attività sportiva femminile, con speciale attenzione alla pratica del calcio femminile e in particolare all’esperienza di Mamme Goal. Le esperienze come la Carta Europea dei Diritti delle Donne nello Sport e la buona pratica del progetto Mamme Goal sono esempi concreti di come, ieri come oggi, la Uisp prosegue nella sua sollecitazione rivolta alle istituzioni e alla società civile per realizzare una delle principali indicazioni nelle Strategie OMS: creare dinamiche trasversali e intersettoriali per un’efficace promozione dell’attività fisica. La giornata sarà caratterizzata da due momenti: al mattino presso l’Università di Enna si svolgerà una tavola rotonda di confronto con le istituzioni, con la presentazione del video “Capitane Coraggiose” realizzato dalla Uisp nazionale, mentre nel pomeriggio si svolgeranno alcune partite di calcio misto e calcio femminile.

Ore 10. 00 – arrivo e accredito dei partecipanti

Ore 10.15 – Apertura e saluti istituzionali: Mario Lipoma, Professore Ordinario Università Kore di Enna Ilaria Marazzotta, Vicesindaco del Comune di Enna Giovanni Casano, Presidente Uisp Comitato di Enna

Ore 10.45 – Introduzione: Manuela Claysset, Responsabile Politiche di Genere e Diritti Uisp

Ore 11.00 – Intervengono: Katia Serra, Responsabile settore femminile Associazione Nazionale Calciatori Antonio Salina, Commissario ASP di Enna Salvatore Pignato, Professore Ordinario Università Kore di Enna Maria Paola Tabita, Atleta Vincenzo Bonasera, Presidente Uisp Comitato Regionale Sicilia Coordina Raffaella Chiodo Karpinsky, presentazione progetto Active Voice e Piano d’Azione GAPPA Nel corso degli interventi verrà presentato il video “Capitane Coraggiose” a cura della Comunicazione e stampa Uisp nazionale – regia di Francesca Spanò

Ore 12.30 – Conclusioni: Vincenzo Manco, Presidente Nazionale Uisp Saranno presenti: Nunzio Guido, Responsabile S.D.A Calcio Sicilia Ramona Murgano, Referente Pari Opportunità Uisp Sicilia Fiorella China, atleta del territorio Interverranno inoltre dirigenti regionali e territoriali dell’Uisp e atlete e atleti del territorio

Palazzetto dello sport Enna Bassa Evento sportivo 16.00 – 18.00: Torneo di calcio femminile “Capitane Coraggiose”