Uisp Alla scoperta di un’altra Messina; altro appuntamento con Bus & Trek

Alla scoperta di una delle più belle vallate dei Monti Peloritani. È stata questa la finalità naturalistica, sportiva e culturale del terzo appuntamento con Bus & Trek, progetto promosso dal comitato territoriale Uisp di Messina e che ha visto domenica 11 febbraio circa cinquanta persone apprezzare viuzze e sentieri che si sviluppano tra i borghi di S. Stefano Medio, dove sono avvenute sia la partenza che l’arrivo, e Briga, entrambe frazioni della città dello stretto, per un totale di 4,1 km e con un dislivello da 90 ad un massimo di 184 metri. A guidare il percorso Don Giovanni Lombardo dell’Associazione “Armonie dello spirito” esperto del territorio e Pasquale D’Andrea dell’associazione “Camminare i Peloritani” affiliata all’Uisp.

Tra i partecipanti l’assessore al Turismo del Comune di Messina, i ragazzi dell’ITC “A. M. Jaci” con i loro docenti per un’iniziativa che rientra nel progetto alternanza scuola-lavoro ed il responsabile nazionale delle Politiche ambientali Uisp Santino Cannavò. La partenza del percorso è stata raggiunta dai partecipanti con i mezzi pubblici dell’azienda dei trasporti di Messina ATM, che ha anche riaccompagnato gli escursionisti al ritorno. L’itinerario ha consentito ai partecipanti di visitare i monumenti principali dei Villaggi S. Stefano Medio e S. Stefano di Briga, all’interno di una delle più belle vallate dei Monti Peloritani, dove scorrono due fiumare che, dal crinale interamente coperto da fitta vegetazione boschiva, frutto dei rimboschimenti avvenuti nella prima metà del ‘900, scendono verso valle confluendo in un unico corso torrentizio in prossimità di S. Stefano Medio. Un territorio con fiorenti campagne che circondano i borghi, ricche di uliveti, vigneti e agrumeti.

Il percorso ha previsto la visita alle numerose chiese e cappelle che vanno dal XII secolo, con “l’Immacolatella” di epoca normanna, al XVI e XVII secolo, in stile rinascimentale e barocco, ai monumenti di rilievo Villa Balsamo, detta anche Castello Pollicino, adesso sede dell’Azienda Agricola Palari, che produce vini DOC, e il castello appartenuto alla Famiglia Gregorio Alliata. Numerose le fontane e i palazzi nobiliari all’interno dei villaggi, nonché antichi lavatoi e edicole votive, tra cui si ricorda il bassorilievo settecentesco della Madonna della Vena. Parte dell’itinerario ha attraversato le campagne visitando anche le aziende vinicole della zona, note per la produzione di vino Faro e Paleari. La giornata si è conclusa con un pranzo conviviale preparato dalla comunità parrocchiale di Santo Stefano Medio. (di Riccardo Caccamo, redazione Uisp Sicilia)