Uila Uil, a Palermo il consiglio nazionale

Mentre il Governo ha scelto di escludere il Meridione dal “tavolo (in programma venerdì al Ministero dello Sviluppo economico, ndr) per la messa in sicurezza e il recupero dei territori colpiti dal maltempo”, la Uila riunirà a Palermo il proprio Consiglio nazionale dal 12 al 14 dicembre. L’assemblea, con i suoi 208 componenti, si terrà nella sala-congressi dell’hotel “Astoria” ed è stata convocata dal segretario generale dell’organizzazione Uil dei Lavori Agroalimentari, Stefano Mantegazza. Saranno presenti, tra gli altri, il segretario organizzativo Guido Majrone, i segretari nazionali Giorgio Carra e Pietro Pellegrini, i segretari generali di Uila Pesca e Filbi Enrica Mammucari e Gabriele De Gasperis, i segretari Uila di tutte le regioni d’Italia.

La tre giorni di Consiglio nazionale Uila avrà inizio mercoledì pomeriggio, mentre giovedì alle 16 in via Imperatore Federico sarà aperto al pubblico il Centro Studi “Cedos” intitolato a Gaetano Pensabene. Nel corso della cerimonia di inaugurazione, presieduta dal segretario generale della Uila Sicilia Nino Marino, sono previsti interventi di Antonio Pensabene, Carmelo Barbagallo, Leoluca Orlando, Maurizio Casarubbea, Michelangelo Ingrassia, Fabrizio Micari, Claudio Torrisi, Claudio Barone e Stefano Mantegazza. Il “Cedos” ospita il patrimonio documentario di Giuseppe Casarubbea, storico e saggista di Partinico, autore di opere fondamentali sul movimento contadino nell’Isola e sulla strage di Portella della Ginestra.