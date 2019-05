Uil Sicilia su ex Sportellisti

Vertenza ex Sportellisti, Raimondi e Panzica (Uil Sicilia): “Subito tavolo tecnico per la ricollocazione dei lavoratori. Si passi dalle promesse ai fatti”.

Palermo. “Un tavolo tecnico interassessoriale per individuare le migliori soluzioni per la ricollocazione di tutti gli ex sportellisti”. Lo chiedono, ancora una volta, Giuseppe Raimondi della Uil Sicilia e Ninni Panzica della Uil Scuola, che aggiungono: “La politica negli ultimi anni ha sostenuto che, applicando le attuali leggi regionali, si sarebbe potuto ricollocare il personale degli ex sportelli. Oggi c’è l’opportunità di trasformare quelle promesse in fatti. E’ necessario quindi dare subito una risposta a tutti, anche se non sarà per tutti uguale. Ai lavoratori interessa lo sbocco della vertenza e il mandato che hanno dato alle organizzazioni sindacali è quello di operare, tenendo presente che chi ha assicurato alla Sicilia l’erogazione delle politiche attive ha la precedenza rispetto a nuove assunzioni. Corretto dunque che i lavoratori, e noi con loro, diffidino la Regione nelle forme che riterranno più opportune”.