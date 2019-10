TURISMO: “Occorre serietà e senso del dovere” dice Basilio Catanoso, di Fd’I.

“Infrastrutture, formazione professionale, serietà e senso del dovere dei cittadini da legare alle bellezze naturali, paesaggistiche, monumentali, enogastronomiche della nostra terra” dice il già deputato alla Camera, Basilio Catanoso nel corso del suo intervento agli Stati generali del turismo di F.D’I.

“Non è possibile immaginare di fare turismo in città sporche o siti lasciati in abbandono – prosegue – ma è necessario che anche i cittadini abbiano la consapevolezza di lavorare per mettere a proprio agio il visitatore, il turista. È compito di tutti, ognuno nel proprio ruolo, migliorare gli atteggiamenti e la preparazione all’accoglienza turistica, da associare alle infrastrutture e alla celerità di azione per muoversi davvero al passo con i tempi in un settore economico che, davvero, non lascia spazio a lungaggini e improvvisazioni. Quanto analizzato oggi da Fratelli d’Italia in tema di turismo non può che fare bene alla Sicilia e al potenzimento dei flussi turistici verso l’isola”.