Turismo Enogastronomico; Roberta Garibaldi “La Sicilia al terzo posto tra le regioni più richieste”

La lectio della Prof. Garibaldi, impartita giovedì scorso alla Kore agli studenti, ai soci del Distretto turistico Dea di Morgantina, ai Presidenti e ai rappresentanti delle categorie del settore e a tutti i numerosi presenti, ha consentito di conoscere la situazione attuale del turismo enogastronomico:

1) il settore è in crescita esponenziale, il 50% dei turisti sceglie destinazioni che soddisfino tale elemento sensoriale;

2) la Sicilia è al terzo posto tra le regioni più “appetite”;

3) cassata, arancini (e) e cannoli sono in cima alle voglie di consumo dei turisti in viaggio nell’isola;

Tuttavia, a una domanda crescente non corrisponde un’offerta adeguata, sostenibile.

Sorprende, soprattutto, un dato che riguarda le produzioni: il 40% delle coltivazioni in Italia è in stato di abbandono e ogni anno si perdono 100.000 ettari di terra coltivata, cresce paurosamente la percentuale delle importazioni.

