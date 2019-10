Tubercolosi, Brucellosi, Randagismo.

Alle soglie del 2020 le forze utilizzate risultano insufficienti.

350 Medici Veterinari Specialisti Ambulatoriali, con incarichi di lavoro part-time da quasi 10 anni ancora in attesa di una decisione politica.

Da circa un anno i 350 Medici Veterinari Specialisti Ambulatoriali, che rappresentano una risorsa qualificata e concreta del territorio, che prestano servizio presso le AA.SS.PP. e le sedi dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Regione Sicilia aspettano l’approvazione di un emendamento che consentirebbe un aumento delle ore di incarico per lo svolgimento di attività sanitarie istituzionali ai fini del contrasto di malattie infettive e diffusive quali tubercolosi, brucellosi ed alla lotta del randagismo.

A tutela della salute pubblica, del patrimonio zootecnico e dei diritti del lavoratore, le scriventi Sigle Sindacali esortano la politica a dare soluzioni immediate e concrete per fronteggiare le criticità ancora in atto.

Coord. Reg. Area Medico Veterinaria UIL FPL

Dr. Massimo Venza

Coord. Reg. Area Medico Veterinaria FESPA

Dott.ssa Catia Scollo

Coord. Reg. Area Medico Veterinaria SUMAI

Dr. Salvatore Grillo