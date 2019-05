SABATO 25 MAGGIO LA PROIEZIONE DEL FILM-SHOW SU PEPPINO IMPASTATO “RADIO AUT”

In occasione della Giornata della legalità, con un doppio appuntamento gratuito per gli studenti dell’IISS “Ettore Majorana” e la cittadinanza

Troina, 23 maqggio 2019 – In occasione della Giornata della legalità che ricorre oggi 23 maggio, 26° anniversario della strage di Capaci, in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta, Il Comune organizza per sabato 25 maggio prossimo la proiezione del film-show “Radio Aut” su Peppino Impastato, del regista Francesco Millonzi, con un doppio appuntamento gratuito per gli studenti dell’IISS “Ettore Majorana” e la cittadinanza.

Alle ore 11.00, all’auditorium “Nuccio Sciacchitano”, il film sarà proiettato ai ragazzi del Majorana, la cui visione sarà preceduta da un incontro con il regista che, attraverso un monologo, li sensibilizzerà e coinvolgerà, con una partecipazione attiva, sulla tematica della legalità.

Alle ora 19.00 invece, alla “Sala Lazzati” della Cittadella dell’Oasi, Francesco Millonzi sarà in scena con il suo “Tour nazionale, il saluto della legalità”, che ha già fatto 96 tappe tra città e piccoli centri di tutta la Sicilia, per incontrare la cittadinanza.

“Radio Aut” – vincitore di diversi premi internazionali, quali “Premio Internazionale alla legalità”, “Premio eccellenze italiane in Europa” e “Premio per la Pace, San Francesco, Cultura e Ambiente” – racconta la vita di Peppino Impastato, la cronaca e il complotto del suo omicidio, per arrivare, dopo 20 anni, alla verità sulla sua morte, frutto della sua lotta attiva contro la mafia.