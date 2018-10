Troina MARTEDI’ 23 OTTOBRE LA CERIMONIA D’ACCOGLIENZA DELLE MATRICOLE DEL CORSO DI LAUREA IN “TERAPIA OCCUPAZIONALE”

MARTEDI’ 23 OTTOBRE LA CERIMONIA D’ACCOGLIENZA DELLE MATRICOLE DEL CORSO DI LAUREA IN “TERAPIA OCCUPAZIONALE”

Alle ore 10.00, nella “Sala Lazzati” della Cittadella dell’Oasi

Troina, 10 ottobre 2018 – Cerimonia d’accoglienza, martedì 23 ottobre prossimo, alle ore 10.00, nella “Sala Lazzati” della Cittadella dell’Oasi, per le matricole del nuovo corso di laurea triennale in “Terapia occupazionale”, che l’Università degli Studi di Catania, in collaborazione con il Comune di Troina e l’IRCCS “Associazione Oasi Maria Santissima Onlus”, avvierà per la prima volta nella cittadina ennese.

Ad aprire l’inaugurazione, i saluti delle autorità.

Per l’Università degli Studi di Catania, interverranno il pro – rettore Giancarlo Magnano San Lio, il presidente della Scuola “Facoltà di Medicina” Giuseppe Sessa, il direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche Filippo Drago, il direttore del Dipartimento di Chirurgia generale e specialità medico – chirurgiche Ernesto Rapisarda.

A seguire, il sindaco della città di Troina Fabio Venezia, il vescovo della Diocesi di Nicosia Monsignor Salvatore Muratore, l’Assessore Regionale alla Salute Ruggero Razza e, per l’Oasi Maria Santissima di Troina, il presidente dell’Associazione Don Silvio Rotondo, il direttore amministrativo Arturo Caranna e il direttore scientifico Raffaele Ferri.

Saranno presenti anche il rappresentante della Regione Sicilia dell’Associazione Italiana dei Terapisti Occupazionali (A.I.T.O.) Marcio Silva e il direttore dell’ERSU di Catania Valerio Caltagirone.

A presentare a studenti e presenti il nuovo percorso accademico, il presidente del corso di laurea in “Terapia Occupazionale” Daniela Puzzo.

La cerimonia si concluderà con la consegna di una brochure e di una card agli studenti, cui farà seguito la visita della struttura che accoglierà il corso accademico.