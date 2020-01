Troina il giorno della Shoa ricordato dall’Istituto Majorana con il sindaco Fabio Venezia

Una data per non dimenticare, una data che sia da monito, celebrata in tutto il mondo per ricordare l’orrore dell’olocausto.

Oggi 27 Gennaio, Giorno della Memoria, le classi quinte dell’Istituto E. Majorana di Troina nell’aula magna del nostro Istituto abbiamo incontrato il sindaco Fabio Venezia, per un incontro dibattito sulla cultura delle comunità ebraiche presenti nel nostro territorio e sulle tracce di una sinagoga a Troina.

Un evento voluto e organizzato dalla professoressa Iacona Maria Concetta (docente di Storia e Filosofia ) e dalla professoressa Alba Schillaci (docente di Lettere) affinchè la memoria di quel tragico ed oscuro periodo della storia d’Europa faccia sì che non possa mai più accadere.

E’ stato molto interessante ascoltare il racconto del sindaco Fabio Venezia, che ci ha incontrato in veste non istituzionale, ma da studioso di storia, ha condiviso con noi le sue conoscenze che attestano l’ esistenza di una sinagoga a troina, e la presenza di una numerosa comunità ebraica a Nicosia.

Coinvolgente è stato il racconto sulle usanze della cultura ebraica, in modo semplice ci ha introdotti in un mondo estraneo a molti di noi, tanti gli spunti da cui far scaturire un dibattito e un confronto.

Molto significativo iI riferimento all’ opera del filosofo ed economista tedesco Max Weber, “ L’Etica protestante e lo spirito del capitalismo”, che ci ha aiutato a comprendere lo stretto rapporto tra religione ed economia, utile per comprendere il popolo ebraico che per il loro stesso credo è sempre stato un popolo laborioso. Tanti i riferimenti affinchè la conoscenza di una cultura diversa dalla nostra abbatta i pregiudizi.

Il sindaco Venezia ha più volte ribadito l’importanza della conoscenza, unico strumento di apertura verso il prossimo e verso se stessi, senza il quale avremmo solo chiusure e conflittualità.

Ancora una volta diciamo grazie al nostro caro sindaco Fabio Venezia, che tra i suoi tanti impegni istituzionali riesce a trovare sempre un momento per noi giovani.

I Rappresentanti d’Istituto

