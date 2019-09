Troina; IC Don Bosco: l’ennese Viviana Ardica nuova DIrigente Scolastica

Dopo diversi anni di reggenza L’ I.C . Don Bosco di Troina ha un dirigente scolastico titolare. Si tratta dell’ennese Viviana Ardica 48 anni nuovo dirigente scolastico di questa istituzione scolastica che abbraccia tre comuni Troina, Gagliano Castelferrato e Cerami e che conta circa 800 alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado. La professoressa Ardica , madre di Elena e Francesco, una laurea in pedagogia ed una lunga esperienza di insegnamento si è pure occupata di dispersione scolastica e lotta al disagio facendo parte del team ministeriale dell’ USR Sicilia dal 2016.

“Con molta emozione ed orgoglio mi accingo a svolgere questo nuovo ruolo – commenta – consapevole che il compito che mi è stato assegnato è fondamentale nella formazione dei futuri cittadini del mondo. L’emozione più grande è stata quella di poter ritornare a lavorare nella mia provincia di nascita Enna , una terra a cui sono molto legata e di cui sono fiera. Ho Voluto fortemente diventare dirigente scolastico perché volevo vedere la scuola da un altro punto di vista rispetto a quello che avevo da professoressa e dopo quasi trent’anni di insegnamento mi sono rimessa in gioco nella speranza di poter dare un contributo positivo alla società e alla scuola oggi diventata una complessa organizzazione ma che continua a svolgere il compito educativo in modo aperto, pubblico e socialmente legittimato”. Il suo pensiero oggi sulla scuola “La scuola è un’istituzione educativa e formativa imprescindibile posta quotidianamente a sfide che si tramutano in risorse , solo se vi è un sinergico lavoro con le famiglie, gli enti locali ,le istituzioni e le agenzie educative presenti nel territorio. Il dirigente scolastico rappresenta oggi il promotore e il tessitore di una rete che tiene stretta la vera mission della scuola cioè quella di formare i futuri cittadini del mondo . Partendo dalla propria identità territoriale si può guardare alla mission della “istituzione scuola “e cioè dare a tutti ed a ciascuno gli strumenti necessari per affrontare le sfide che la società complessa impone”. Come ha trovato l’organizzazione della Don Bosco. “L’istituto Comprensivo Don Bosco di Troina , é ricco di professionalità responsabili – continua Viviana Ardica – e tutto il personale che vi opera sia docenti ,DSga e personale ATA lavorano in maniera competente e sinergica al fine di favorire il successo formativo di tutti gli alunni e alunne nessuno escluso. Numerosi sono i progetti curricolari, extracurricolari ed europei programmati e inseriti nel Piano dell’offerta formativa volti ad arricchire il percorso di studi degli studenti. Una realtà quella di Troina, Gagliano Castelferrato e Cerami , sensibile ad accogliere le istanze della comunità e che pone particolare attenzione al miglioramento della qualità della vita”. Il rapporto con le istituzioni pubbliche in particolare quelle più più vicino a questo mondo della scuola vale a dire i Comuni. “Tutti e tre i Sindaci hanno mostrato attenzione alle realtà scolastiche dei loro paesi – continua la Dirigente Scolastica – e sin dal primo giorno del mio incarico hanno confermato la volontà di voler lavorare in sinergia con l’istituto che dirigo. Sono certa che solo tutti insieme e con uno spirito collaborativo, ognuno con le proprie aspettative competenze e responsabilità, percorreremo il tragitto per realizzare una comunità scolastica ed educativa orientata alla crescita culturale e relazionale di ognuno”.

