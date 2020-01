Troina gli alunni del Majorana incontrano Ismaele La Vardera

Splendida giornata il 13 Gennaio 2020 per noi alunni dell’Istituto Ettore Majorana di Troina, abbiamo incontrato Ismaele La Vardera, inviato della trasmissione televisiva Le Iene, uno di noi, che con il nostro stesso linguaggio ci ha educato al rispetto e alla legalità.

Un altro significativo momento per noi alunni dell’Ettore Majorana di Troina, un’ intensa lezione di rispetto e legalità condivisa con un nostro beniamino: Ismaele La Vardera, un giovane palermitano nato con la passione per le verità scomode, che nel 2014 riceve l’oscar della legalità dalla commissione antimafia.

Una passione, un sogno quello di Ismaele, che si concretizza con una divisa nera, quella delle Iene e con l’arduo compito di denunciare l ‘omertà politica.

Un grande esempio per noi ragazzi, che dai vari servizi realizzati dall’inviato delle Iene abbiamo tratto momenti di intensa riflessione. Ismaele ci ha esortato ad avere il coraggio di fare delle scelte, di inseguire i nostri sogni e di non lasciarci trasportare dalle tendenze.

Il giornalismo d’inchiesta ha un prezzo da pagare: la paura, ma non bisogna lasciare che questa abbia il sopravvento, bisogna combatterla e avere sempre il coraggio di andare avanti.

Alla visione dei servizi realizzati dal giornalista si sono succeduti momenti di confronto e dibattito con tutti i presenti e fra questi non sono mancati selfie e instagram stories, proprio uno di noi!

Un’esperienza davvero entusiasmante ed interessante per noi alunni dell’Istituto Ettore Majorana, che abbiamo il privilegio di apprendere anche divertendoci. Un Istituto sempre attento a collegare i contenuti disciplinari alla realtà e alle esigenze del territorio, come per esempio da quest’anno oltre gli indirizzi tradizionali, Amministrazione Finanze e Marketing, Costruzioni Ambiente e Territorio, Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera, l ‘indirizzo Liceo Scientifico offre la possibilità di un ampliamento dell’offerta formativa con lo studio della lingua Spagnola, offrendo così a quanti lo desiderino, l’opportunità di continuità con il piano di studi delle Medie.

Il Comitato Studentesco

Visite: 86