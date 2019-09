Tre consiglieri comunali M5S tra i nuovi componenti del coordinamento Anci. Gli auguri di buon lavoro dal gruppo M5S all’Ars

Palermo 3 settembre 2019 – Il gruppo del Movimento 5 Stelle all’Ars si congratula con i tre consiglieri comunali siciliani del Movimento 5 Stelle che entreranno a far parte del Coordinamento Regionale Anci Giovani. Si è tenuta in queste ore infatti la consultazione dei nuovi componenti della sezione giovani dell’Anci Sicilia che ha visto tra i 15 nuovi componenti, tutti sotto i 35 anni di età, l’elezione di Antonino Randazzo consigliere comunale di Palermo, Giuseppe Fichera consigliere comunale di Catania e Andrea Argento consigliere comunale di Messina. “Siamo soddisfatti del risultato – spiegano i deputati Ars – a testimonianza del fatto che il M5S ha avvicinato e coinvolto in maniera fattiva moltissimi giovani. Ai nostri consiglieri e a tutti i neo eletti, giungano gli auguri di buon lavoro”.