Trasversale Sicula: per i Camminatori domani inzia la “Due Giorni” a Enna

Inizia domani 24 ottobre la due giorni a Enna dei Camminatori della Trasversale Sicula. Infatti dopo aver fatto sosta ieri a Calascibetta, stamattina i camminatori di tutto il mondo, partiranno dal Centro Xibetano per raggiungere dopo un tragitto di circa 7 km la città di Enna e raggiungendola inerpicandosi dalla Via Sacra che da Contrada Baronessa a Enna bassa sale per le pendici sino ad arrivare nei pressi della Rocca di Cerere e quindi fare ingresso in città. La giornata di domani sarà dedicata a vari incontri istituzionali con pernottamento in un locale messo a disposizione dell’amministrazione comunale. Venerdì 25 invece un incontro nella sede della Pro Loco al Castello di Lombardia.

Visite: 67