Trasversale Sicula a Enna; Giuseppe De Caro e Gaetano Melfi “Una importante opportunità per i piccoli comuni della Sicilia Interna”

La Trasversale Sicula una importante opportunità di sviluppo turistico economico in particolare per piccoli comuni. Ma a patto che questi si facciano trovare pronti da un punto di vista organizzativo alla crescita esponenziale in termini di partecipanti che questo evento sta avendo negli anni. E’ stato detto a chiare lettere ieri mattina 25 ottobre nell’incontro che i camminatori hanno avuto alla sede della Pro Loco di Enna all’interno del Castello di Lombardia, con i rappresentanti degli enti locali e altre istituzioni che vi stanno collaborando. Da lunedì scorso i camminatori stanno attraversando il territorio dell’ennese con una tappa di 2 giorni a Enna dopo essere passati da Villapriolo, Villarosa, e proseguiranno dopo Pergusa in direzione Valguarnera ed Aidone prima di uscirne. “Siamo ben felici di dare il nostro contributo anche quest’anno – ha detto la presidente della Pro Loco di Enna Gioia Pugliese che si è occupata dell’accoglienza a Enna – e mi auguro che questa collaborazione continui”. “Lo spirito di noi amministratori di piccoli comuni è quello di fare rete e di interagire – ha continuato l’assessore al turismo di Calascibetta Maria Rita Speciale – e la Trasversale Sicula rappresenta una grande opportunità per i nostri territori”. “Abbiamo creduto nella Trasversale Sicula sin dalla prima edizione – ha continuato l’assessore all’Ambiente del Comune di Villarosa Lucio Notarrigo – e siamo convinti che questa è una importante opportunità per i piccoli comuni. Saremo sempre pronti a fornire il nostro contributo”. “La trasversale sicula è un’atra grande opportunità per poter promuovere il turismo dei nostri territori –ha ribadito l’Assessore al Turismo di Enna Francesco COlianni – anzi proprio perché mi trovo insieme ai colleghi di Villarosa e Calascibetta si deve iniziare a pensare a dei progetti di fruizione turistica di carattere intercomunale. Ad ogni modo anche il Comune di Enna è ben lieto di essere a fianco di questo progetto e lo supporterà per tutte quelle che sono le sue competenze”.

“Ormai il progetto della trasversale sicula è partito e rappresenterà una importante opportunità non solo per i 57 comuni che vengono attraversati da questo cammino – commentano gli ideatori della Trasversale Giuseppe De Caro e Gaetano Melfi – e che grazie a questo progetto hanno una importante visibilità mediatica che altrimenti non potrebbero avere ma anche per tanti altri che vi si possono per certi versi “agganciare”. La Traversale Sicula non è solamente un cammino ma una grande opportunità di conoscenza dei territori interni della Sicilia da un punto di vista storico, culturale, enogastronomico, geografico, geologico, faunistico della flora e quant’altro. Ma quello che ci preoccupa è se la sua crescita sarà accompagnata da una parallela crescita organizzativa da parte dei comuni che vengono coinvolti dal passaggio”. Gli organizzatori ritengono che già dalla prossima primavera possano iniziare i cammini sulla falsa riga di quanto avviene sul Cammino di Santiago di Compostela. “Il nostro auspicio è che la crescita di questo progetto venga supportata da tanti diversi attori e anche da cittadini che possano ad esempio mettere a disposizione delle loro abitazioni per i futuri camminatori. Insomma c’è tanto da fare, ma la strada per la sua crescita è assicurata.

