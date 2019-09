Trail Running : Il SVLC Dream TRAIL Golfo di Cofano incorona i suoi vincitori assoluti Carmela Villari e Vito Messina.

El Bahira Village | Comune di San Vito lo Capo, Baia Santa Margherita | Comune di Custonaci. Consensi ed applausi per la prima edizione SVLC Dream Trail Golfo di Cofano organizzato dalla DISABILI NO LIMITS sezione ASD Project Diver Team con il patrocinio dei Comuni di San Vito Lo Capo e Custonaci. A detta di tutti i partecipanti lo staff organizzativo coadiuvato dal Team del Camping Village El Bahira ha saputo gestire in maniera impeccabile tutte le fasi della macchina organizzativa regalando momenti sportivi di grande bellezza, naturale ed aggregativa.

La manifestazione, svoltasi sotto l’egida della ACSI Sicilia Occidentale e valida come Prova del BioEco Trail Running 2019 e Challenger BioRace Trofeo Pegaso/ Per…Correre Topo Athletic 2019, ha vissuto quattro momenti particolari: la fase preparatoria con l’allestimento dello spettacolare percorso di 14 km ricavato a Baia Santa Margherita lungo il Golfo di Cofano dove il maestoso Monte Cofano si specchia sul cristallino mare; la seconda, la fase agonistica con le vittorie assolute del partinicese Vito Messina (ASD Sport Amatori Partinico) in 58’30’’ e tra le donne della monteleprina Carmela Villari che chiudeva la gara in 1h09’23’. Ottimi piazzamenti per il trapanese Giovanni Angelo ed il palermitano Vittorio Ammirata e tra le donne di Fiorella Lascari e Santina Abate. All’ ASD Podistica Salemitana veniva consegnato dal responsabile della ASD Project Diver Team Giuseppe Corona il Trofeo Zero Barriere ed all ‘Atleta Renato Adamo il gran premio Zero Barriere.

La terza fase con la ricca cerimonia di premiazione organizzata sulla scogliera del camping village El Bahira dove veniva allestito uno dei più singolari e caratteristici ECOPODI sul quale si accomodavano i primi tre di ogni categoria. La quarta ed ultima fase organizzativa ha visto tutti i partecipanti ricevere un ricco e variegato ristoro finale che ha permesso di reintegrare le energie appena consumate durante la gara.

La cerimonia di premiazione è stata aperta da Giuseppe Corona che ha portato i saluti dell’ Amministrazione Comunale di San Vito Lo Capo, assente per impegni istituzionali, e dall’ assessore Michele Riccobene dell’ Amministrazione Comunale di Custonaci che ha comunicato la concreta possibilità della riapertura in tempi brevi della RNO di Monte Cofano.

La bella notizia è stata accolta con un lungo applauso dagli atleti che già sognano per il prossimo anno una edizione lungo le pendici e i sentieri di Monte Cofano. Oltre, quindi, la splendida baia Santa Margherita.

Appuntamento per la seconda edizione 2020 con la speranza di rivivere le stesse emozioni e condividere momenti sportivi nel rispetto della natura e del territorio.