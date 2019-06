Traffico e Chiesa non si toccano: a Enna salta la gara podistica cittadina Trofeo Maria SS della Visitazione Memorial Maurizio Vaneria

Traffico e chiesa non si toccano e cos’ salta la gara podistica cittadina del Trofeo Maria Santissima della Visitazione Memorial Maurizio Vaneria che doveva disputarsi il prossimo 29 giugno per le strade del Centro Storico della città di Enna. Un evento che avrebbe portato nel capoluogo centinaia di atleti ed altrettante al seguito da tutta la Sicilia e quindi un importante momento di promozione turistica della città oltre che ricordare due importanti momenti come quello per la patrona Maria Santissima della Visitazione e Maurizio Vaneria, podista scomparso poco meno di 3 anni fa e molto stimato negli ambienti sportivi e non solo locali. Tra l’altro la gara si sarebbe svolta al calar del sole e quindi con un colpo d’occhio molto suggestivo sulla falsa riga del Giro podistico di Castelbuono. Per chi non ha idea di cosa si stia parlando magari si informi cosa significa ai fini turistici e quindi economici una gara podistica per il rinomato centro madonita. Ma a quanto pare l’Amministrazione Comunale non si è sentita di chiudere il traffico nel centro per quella giornata alla fine per solamente un paio d’ore. E non meno decisivo è stato il “peso” della chiesa che non era di buon grado a fare svolgere la gara quasi in contemporanea con l’orario “dell’apertura della Madonna” al Duomo. Di conseguenza agli organizzatori della società Marathon Haenna è stato comunicato che non era “consigliabile” organizzare per quella giornata la gara. La notizia appena appresa ha suscitato non poche critiche da parte in particolare del mondo del podismo che si è detto contrariato per questa decisione presa e viene definita decisione assurda e senza senso. Gli organizzatori stanno vedendo se possibile recuperare la gara in altra data anche se non è affatto facile visto che l’evento inserito già in calendario del Gran Prix Interprovinciale Enna – Caltanissetta – Agrigento Amatori Fidal e quindi ogni altra gara è già calendarizzata. Staremo a vedere.

