Tonnara Favignana, ripartizione quote tonno, Mancuso: “La Lega getta la maschera e affossa la Sicilia, non era solo uno lo Stronzo”

Palermo, 31/05/2019: “Il Sottosegretario leghista Manzato, ha gettato la maschera mostrando il reale volto del suo Partito, a cominciare da quello del suo leader, Matteo Salvini, considerando il Sud come terra di conquista, da depredare e sfruttare all’occasione. La cosa si sta verificando puntualmente con la Tonnara di Favignana, a rischio chiusura a causa della ridicola ripartizione delle quote Tonno, umiliante per un’Isola come la nostra. Evidentemente lo ‘Stronzo’ della Lega non era solo uno”. Così il deputato di Forza Italia all’Assemblea Regionale Siciliana, Michele Mancuso.