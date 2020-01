Thrinakìa 5a Edizione

Premio internazionale di scritture autobiografiche, biografiche e poetiche, dedicate alla Sicilia

Il dono

Sezione speciale di scrittura autobiografica

La sezione speciale sul tema del dono è dedicata alle studentesse e agli studenti dell’Istituto d’istruzione superiore Concetto Marchesi di Mascalucia.

Gli studenti sono invitati a raccontare un’esperienza personale di dono offerto o ricevuto in tutte le sue forme, in modo libero e gratuito. In particolare il dono immateriale, il dono più prezioso. Donare sé stessi: il proprio tempo, il nostro sorriso, accogliere e ascoltare l’altro.

I racconti autobiografici descriveranno le emozioni vissute e i sentimenti suscitati dall’esperienza del dono, riflettendo il senso profondo del legame umano come sfida al predominio di azioni guidate dall’interesse e dal tornaconto personale.

Opere ammesse

Ogni autore può partecipare con un unico racconto autobiografico inedito, senza limiti di lunghezza.

I racconti ispirati al tema del dono dovranno avere un titolo e riportare in calce il nome e il cognome e la classe di appartenenza dell’autrice o dell’autore.

I racconti non saranno restituiti e potranno essere utilizzati dagli Organizzatori a fini educativi, di divulgazione e di ricerca senza nulla a pretendere da parte dei partecipanti.

Termine ultimo per la partecipazione

Il termine ultimo per la partecipazione alla sezione speciale della 5a edizione di Thrinakìa è fissato per il 29 febbraio 2020.

Esonero dalla quota d’iscrizione

Le studentesse e agli studenti dell’Istituto d’istruzione superiore Concetto Marchesi di Mascalucia sono esonerati dal versamento della quota d’iscrizione.

Modalità d’invio dei racconti autobiografici

Le opere devono pervenire per email, unitamente al modulo di partecipazione-liberatoria e alla copia di un documento d’identità personale del genitore che esercita la patria potestà.

Il modulo e la liberatoria possono essere richiesti all’OdV Le Stelle in Tasca al seguente indirizzo di posta elettronica: info@lestelleintasca.org.

Il soggetto banditore non può per alcun motivo essere ritenuto responsabile di eventuali smarrimenti e ritardi ad opera dei fornitori di servizi telematici.

Indirizzo di spedizione

Le opere vanno inviate in formato elettronico (.rtf .doc. .docx), unitamente alla documentazione richiesta, al seguente indirizzo di posta elettronica thrinakia@lestelleintasca.org, indicando nell’oggetto “sezione speciale thrinakia 5a edizione”.

Selezione delle opere presentate al premio

La giuria, a proprio insindacabile giudizio, valuterà le opere pervenute, selezionando e premiando le autrici e gli autori.