TERMINI IMERESE, PROFESSIONISTI, SCUOLA E LIONS INSIEME

PER SENSIBILIZZARE I PIÙ GIOVANI SUL TEMA DELLA CORRETTA ALIMENTAZIONE

19 novembre 2018

Un incontro con gli studenti per affrontare il tema dei disturbi del comportamento alimentare.

L’iniziativa si terrà domani alle 11:30 a Termini Imerese, in provincia di Palermo, presso l’Aula Magna del Liceo Scientifico “Nicolò Palmeri”: a promuoverla, i Lions e Leo Club Termini Imerese Host, nell’ambito del tema di studio nazionale dedicato all’anoressia e alla bulimia.

I lavori saranno introdotti da Carmen Cera ed Emanuela Panzeca, rispettivamente docente di Lettere presso il Liceo “Palmeri” e presidente del Lions Club Termini Imerese Host.

A seguire, l’intervento del dottore Fabrizio Melfa, specialista in Scienza dell’Alimentazione, autore di pubblicazioni di grande successo quali “La Dieta dei Pupi Siciliani” opera dedicata alla dieto – gastronomia funzionale, estetica e salutistica che passa in rassegna, analizzandoli, i comportamenti quotidiani errati.

“Sono lieto di incontrare i ragazzi, veri protagonisti dell’evento – afferma Melfa – e sono certo che questo approccio, che vede noi professionisti nel ruolo di comparse e che si differenzia dalle tradizionali conferenze, sia molto interessante ed efficace”.

Tra i relatori, anche la psicoterapeuta Cristina Lanzarone , presidente regionale della Società Italiana per lo Studio dei Disturbi del Comportamento Alimentare.

Prevista inoltre la testimonianza di una ragazza sui disturbi comportamentali dell’alimentazione.