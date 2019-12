Tennistavolo Giovanile; ancora in luce i giovani pongisti dell’Ausonia Enna

A.S.D. TENNISTAVOLO AUSONIA ENNA

Sabato 14 si è svolto, a Terni, il 1° Torneo Nazionale dedicato alle categorie giovanili. L’Ausonia si è presentata, a questa importante kermesse, con tre atleti.

Nella categoria Allievi Femminili buone prestazioni per Nicoletta Criscione e Martina Tirrito.

Entrambe dopo avere vinto i rispettivi gironi, hanno superato la fase degli ottavi, battendo rispettivamente la lombarda Elettra Valenti e la piemontese, della Regaldi Novara, Chiara Zanetta.

Ai quarti Nicoletta Criscione ha dovuto cedere nei confronti della portacolori di Castelgoffredo Nicole Arlia che non le ha lasciato scampo e che, peraltro, è risultata vincitrice del Torneo.

Martina Tirrito, invece, si è dovuta arrendere alla toscana di Pisa Chiara Rensi.

Negli spareggi per la definizione delle posizioni dal 5° all’8° posto è stato derby tra le due portacolori dell’Ausonia, nella quale Criscione ha superato la compagna di squadra per 3 set a 0.

Nelle successive partite Nicoletta Criscione ha superato la fortissima Anastasia De Costanzo del Tennistavolo Torino, raggiungendo il 5° posto nella categoria.

Martina Tirrito ha vinto lo spareggio per il 7° posto superando Emma Sereno Regis, sempre del Tennistavolo Torino.

Nella categoria Allievi Maschili, ottimo 3° posto per Daniele Spagnolo, che, in quanto testa di serie n.2 è approdato direttamente al tabellone ad eliminatoria diretta, dove ha superato, nell’ordine, Gabriel Marra, Francesco Gamba, per poi impattare in semifinale sul redivivo Attilio Serti, campano di Frassati, che si è imposto sull’ennese con il parziale di 3-1, effettuando una lodevole rimonta, dopo essere andato sotto di un set e dopo un parziale di 5-0 nel secondo set. È stata una prestazione altalenante quella del giovane Spagnolo, che ha fatto registrare, nonostante una certa supremazia tecnica, qualche calo di concentrazione, che, a questi livelli, non è più consentito.

Nello spareggio per il 3° e 4° posto, non c’è stata partita, e l’ennese ha regolato Daniele Rossi per 3-0, agguantando il 3° posto.