Tennis Tavolo, il bilancio del Comitato provinciale per la stagione appena conclusa

F.I.Te.T. – COMITATO PROVINCIALE DI ENNA

RELAZIONE TECNICA STAGIONE 2018/2019

IL COMITATO PROVINCIALE DI ENNA E’ COSI’ COSTITUITO:

SOCIETA’ REGOLARMENTE AFFILIATE E PARTECIPANTI A VARIO TITOLO ALLE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DALLA F.I.Te.T. : 8 otto

EOS ENNA , PIETRAPERZIA 88 , TT CALASCIBETTA , T.T. VIRTUS ENNA , TENNISTAVOLO ENNA , SIRIO VILLAROSA , T.T. AUSONIA ENNA , G.S. FOLGORE.

ATLETI TESSERATI : 350

DELEGATO PROVINCIALE : DIMAIRA GIOVANNI.

CAMPIONATI DISPUTATI DA TUTTE LE SOCIETA’ : 18

( 2 CAMPIONATI NAZIONALI , 16 CAMPIONATI REGIONALI )

1 IN SERIE B/2 (EOS ENNA); 1 IN SERIE C/1 (T.T. AUSONIA ENNA); 4 IN SERIE C/2 (2 EOS ENNA, 1 T.T. CALASCIBETTA, 1 PIETRAPERZIA 88); 1 IN SERIE C FEMMINILE (EOS ENNA); 6 IN SERIE D/1 (1 PIETRAPERZIA 88, 1 T.T. CALASCIBETTA, 1 TT AUSONIA ENNA, 1 TT VIRTUS ENNA, 1 SIRIO VILLAROSA, 1 T.T. ENNA); 5 IN SERIE D/2 (1 EOS ENNA, 1 PIETRAPERZIA 88, 1 SIRIO VILLAROSA, 2 FOLGORE).

TORNEI DISPUTATI DA ATLETI DEL NOSTRO COMITATO : TUTTI I TORNEI REGIONALI, PROVINCIALI, NAZIONALI ANCHE UNICI E INTERNAZIONALI .

RISULTATI:

E’ STATA UNA STAGIONE CHE SI DEVE RITENERE ”MOLTO POSITIVA”, SIA PER QUANTO RIGUARDA L’ATTIVITA’ A SQUADRE, SIA PER QUANTO RIGUARDA L’ATTIVITA’ INDIVIDUALE, SIA, INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’ASPETTO ORGANIZZATIVO/LOGISTICO.

ATTIVITA’ INDIVIDUALE: I NOSTRI ATLETI DI PRIMA FASCIA DANIELE SPAGNOLO (EOS ENNA) E MARTINA TIRRITO (EOS ENNA) SI CONFERMANO SEMPRE ALL’APICE DEL PANORAMA NAZIONALE VISTO CHE IL PRIMO E’ SEMPRE NEL GIRO DELLA NAZIONALE GIOVANILE E OTTIENE OTTIMI PIAZZAMENTI NEI TORNEI CUI PARTECIPA E NEL CAMPIONATO DI SERIE B/2 CON LE SUE 21 VITTORIE CHE SONO PARI AL 75% HA CONTRIBUITO ALL’OTTIMO CAMPIONATO DELLA SQUADRA E LA SECONDA CHE SI LAUREA, OLTRE AI VARI PIAZZAMENTI NEI TORNEI, ANCHE CAMPIONE D’ITALIA NEL DOPPIO FEMMINILE DI IV CATEGORIA .

C’E’ LA CONFERMA DI UNA CRESCITA DEL SETTORE GIOVANILE NEL SUO INSIEME IN TUTTA LA PROVINCIA SIA DAL PUNTO DI VISTA NUMERICO, SIA DAL PUNTO DI VISTA DELLA QUALITA’ VISTI I SUCCESSI A LIVELLO PROVINCIALE E REGIONALE DEI NOSTRI ATLETI E LA COSA POSITIVA E’ CHE A FARE ATTIVITA’ GIOVANILE NON SONO PIU’ LE DUE SOLITE NOTE SOCIETA’ EOS ENNA E SIRIO VILLAROSA, MA A QUESTE SI SONO AGGIUNTE ANCHE LA FOLGORE ENNA E T.T. VIRTUS ENNA E, SPERO, CHE PRESTO A QUESTE SI AGGIUNGONO LE RIMANENTI SOCIETA’ ALCUNE DELLE QUALI NEL RECENTE PASSATO HANNO GIA’ FATTO ATTIVITA’ GIOVANILE .

ATTIVITA’ A SQUADRE: ENTRANDO NELL’ANALISI DETTAGLIATA DELLA STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 TUTTE INSIEME LE NOSTRE SOCIETA’ HANNO DISPUTATO OTTIMI CAMPIONATI SIA IN QUELLI NAZIONALI, SIA IN QUELLI RGIONALI : BRILLANTISSIMO IL 3° POSTO FINALE OTTENUTO DALL’EOS ENNA IN SERIE B/2 MASCHILE CON LE BELLE PRESTAZIONI DI VASIL (DETTO VASCO) E DI DANIELE SPAGNOLO; ALTRETTANTO BUONO IL CAMPIONATO DI SERIE C/1 DELLA ESORDIENTE T.T. AUSONIA ENNA CHE HA OTTENUTO IL 5° POSTO FINALE E MESSO IN EVIDENZA LE PRESTAZIONI DELL’OTTIMO GAMBINA ANDREW.

BENE ANCHE I CAMPIONATI REGIONALI INTERPROVINCIALI DI SERIE C/2 MASCHILE , DI SERIE C FEMMINILE E DI SERIE D/1 MASCHILE CHE HANNO VISTO VINCENTI IN TUTTE E TRE LE COMPETIZIONI LE NOSTRE FORMAZIONI, RISPETTIVAMENTE, PIETRAPERZIA 88, EOS ENNA E ANCORA PIETRAPERZIA 88.

DELLA APPENA CONCLUSA STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 VOGLIO EVIDENZIARE LE COSE IMPORTANTI CHE L’HANNO IMPREZIOSITA RENDENDOLA TRA LE MIGLIORI DELLA MIA PRESIDENZA E FRA LE PIU’ RICCHE DI INIZIATIVE VARIE:

• LA NASCITA DELLA NUOVA SOCIETA’ GRUPPO SPORTIVO FOLGORE ENNA;

• I 30 ANNI DI ATTIVITA’ RAGGIUNTI DALLA SOCIETA’ A.P.S.D. SIRIO VILLAROSA CHE PARTECIPA ALLA F.I.TE.T. DAL 21-02-1989;

• IL PROGETTO “TENNISTAVOLOLTRE” REALIZZATO DALLA VIRTUS ENNA;

• I PROGETTI “TENNISTAVOLOLTRE” E “RACCHETTE DI CLASSE” REALIZZATI DALL’EOS ENNA;

• IL PROGETTO “RACCHETTE DI CLASSE” E LA PARTECIPAZIONE AL “WORLD TABLE TENNIS DAY” DELLA SOCIETA’ SIRIO VILLAROSA;

• L’OTTIMA ORGANIZZAZIONE DEL TORNEO INTERNAZIONALE “MEMORIAL MARCO BRUNO” ORGANIZZATO DALLA SOCIETA’ T.T. AUSONIA ENNA.

UN PLAUSO A TUTTE LE SOCIETA’ E A TUTTI GLI ATLETI PER LA MASSICCIA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI PROVINCIALI SEMPRE PIU’ SPETTACOLARI DATA LA QUALITA’ E LA QUANTITA’ DEI PARTECIPANTI.

ORGANIZZAZIONE: COMPLIMENTI E UN RINGRAZIAMENTO A MASSIMO DIPIETRO E QUINDI ALL’EOS ENNA E ALLA T.T. AUSONIA ENNA E QUINDI A LUIGI GRIMALDI PER L’ORGANIZZAZIONE DEI CAMPIONATI PROVINCIALI E A TUTTO LO STAFF DELL’AUSONIA PER L’ORGANIZZAZIONE DEL MEMORIAL “ MARCO BRUNO” CHE HA VISTO LA PRESENZA A ENNA IN ASSOLUTO DEI MIGLIORI ATLETI ITALIANI E STRANIERI CHE GIOCANO IN SICILIA.

UN RINGRAZIAMENTO VA A TUTTI VOI CHE SIETE QUI DIRIGENTI, ATLETI, TECNICI E GENITORI CHE CON LA VOSTRA PRESENZA TESTIMONIATE DI CONDIVIDERE DI QUELLO CHE STIAMO FACENDO.

ARRIVEDERCI ALLA PROSSIMA STAGIONE 2019/2020.

ENNA 26 GIUGNO 2019

Giovanni Dimaria