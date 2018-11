Tennis Al via la “G&V Hospital Cup”

Al via la “G&V Hospital Cup”

La seconda settimana di gare sui campi in carpet del Resort Zaiera è entrata nel vivo e le tenniste che aspirano a conquistare la “G&V Hospital Cup” si sono allineate al secondo turno, sia nel singolare che nel doppio.

Reduce dalla sconfitta in finale nella prima settimana, l’argentina Catalina Pella mantiene i favori del pronostico sia nel singolare che nel doppio, in coppia con la maltese Elaine Genovese.

Il livello delle partecipanti, tuttavia, si è ulteriormente innalzato con l’arrivo della francese Lou Adler, della boliviana Noelia Zeballos e delle svizzere Sandy Marti e Xenia Knoll, quest’ultima eccellente interprete della gara di coppia essendo attualmente classificata intorno alla cinquantesima posizione mondiale ed avendo preso parte, nell’anno in corso, a tutti e quattro i tornei di doppio del Grand Slam.

Altri nomi da tenere a mente, tra le straniere, quelli della slovena Manca Pislak e della russa Elina Vikhrianova.

Per quanto riguarda le italiane segnaliamo la presenza delle siciliane Federica Bilardo e Miriana Tona e dell’altoatesina Verena Hofer.

Due nomi, infine, tra le possibile outsider: la francese Sihem Bellahouel e finlandese Mariella Minetti.

Il direttore del torneo Renato Morabito rinnova l’invito a tutti gli appassionati, che possono accedere gratuitamente all’impianto tutti i giorni dalle 9 alle 17, a seguire i match dal vivo ovvero in diretta streaming sul sito itftennis.com e ricorda che i tornei internazionali che si stanno svolgendo sono unici nel Sud Italia e stanno portando in Sicilia 80 giocatrici da tutto il mondo già tra le prime 200 del Ranking WTA, ovvero tra le migliori emergenti.

Nella foto la tennista svizzera Xenia Knoll.