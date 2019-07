Teatro in Fortezza

-Seconda rassegna teatrale estiva al Castello di Sperlinga-

Per il secondo anno consecutivo, Teatro in Fortezza ripopola di musica, poesia e parole il Castello Di Sperlinga per promuovere lo sviluppo della cultura e del patrimonio storico-artistico.

Nel suggestivo castello medievale, costruito sulla rocca che domina la cittadina di Sperlinga in provincia di Enna, ritorna la seconda rassegna teatrale estiva Teatro in Fortezza, con tre imperdibili appuntamenti organizzati dall’associazione socio culturale Madè e dal comune di Sperlinga, che vanta ancora una volta la direzione artistica di Egle Doria e Silvio Laviano.

La prima serata prevista per il lunedì 12 agosto vedrà in scena Mario Incudine, polistrumentista, attore, cantante e regista, con lo spettacolo Mimì da sud a sud sulle note di Domenico Modugno. I testi sono di Sabrina Petyx, la regia di Moni Ovadia e Giuseppe Cutino, gli arrangiamenti musicali di Mario Incudine e Antonio Vasta. Segue il 23 agosto lo spettacolo Ippolito di Euripide, regia di Nicola Alberto Orofino, con Egle Doria, Silvio Laviano, Luana Toscano e Gianmarco Arcadipane, infine, il 29 agosto ci sarà Michele Placido, attore e regista italiano tra i più carismatici e apprezzati sul grande schermo con la sua serata d’onore. Un recital che vuole essere un racconto, un dialogo tra artista e spettatori. Michele Placido interpreterà poesie e monologhi di grandi personaggi come Dante, Neruda, Montale, D’Annunzio e non mancheranno i versi dei più importanti poeti e scrittori napoletani come salvatore Di Giacomo, Raffaele Viviani e Eduardo De Filippo.

C’è un Castello in Sicilia.

C’è una favola che si ripete, nuova e forte di sogni e speranze.

Teatro in Fortezza ripopola di musica, poesia e parole il Castello Di Sperlinga: quest’anno la rassegna si concentrerà nel mese di agosto, un palcoscenico fervido e pulsante per ospitare tre eventi artistici imperdibili, organizzati con minuzia dall’associazione socio culturale Madè e fortemente voluti del Comune di Sperlinga, dal Sindaco Giuseppe Cucci’ e dall’assessore alla cultura Salvo Castiglia, desiderosi di ripetere, in uno dei borghi più belli d’Italia, questo importante evento che promuove lo sviluppo della cultura e del patrimonio storico-artistico.

Abbiamo voluto puntare su eventi che accrescano il desiderio di rapportarsi al territorio con uno sguardo nazionale, anzi internazionale: partire dalla forza della tradizione per aprirsi al mondo e alla bellezza che lo circonda, perché riempiere il castello di poesia, di artisti, di pubblico, di musica e di versi sotto l’infinito cielo stellato di agosto, ci riempie il cuore di gioia.

La magnifica presenza del maestro Michele Placido, il superbo cantore contemporaneo Mario Incudine, e lo spettacolo teatrale Ippolito, che ha visto i suoi natali proprio a Sperlinga dopo la fortunata residenza dell’estate 2018, sono i tre gioielli che incastonano questa seconda rassegna: tre realtà artistiche che rappresentano eccellenze e che rilevano la volontà di condivisione della bellezza nata e accresciuta in Sicilia.

Il Maestro Michele Placido, siciliano ad honorem, con il suo cinema, il teatro e la sua umanità, è rappresentante della bellezza dell‘arte italiana nel mondo, simbolo indiscusso della grande scuola attoriale italiana. La sua SERATA D’ONORE non è altro che un viaggio poetico che arricchisce e riempie di onore noi, Sperlinga e Teatro in Fortezza.

Mario incudine ritorna nei “suoi luoghi” con uno spettacolo internazionale di altissimo livello: Mimì. Un viaggio da Sud a Sud sulle note delle canzoni di Domenico Modugno. Testi di Sabrina Petyx, per la regia di Moni Ovadia e Giuseppe Cutino.

Mario Incudine, artista totale, in lui la parola, la musica, il cuore si fonde in atto creativo e crescente. Il castello godrà di uno dei progetti siciliani più fortunati della scena internazionale, uno spettacolo che ha già toccato e toccherà grandi città.

Ritorna Ippolito di Euripide, regia di Nicola Alberto Orofino, con Egle Doria, Silvio Laviano, Luana Toscano e GianMarco Arcadipane. Lo spettacolo Ippolito è figlio di Sperlinga, il debutto nazionale è frutto di una residenza artistica in Luglio 2018 proprio al Castello. Riproporlo anche quest’anno vuole essere un segno di continuità e di legame creativo con il territorio. Inoltre, per il secondo anno consecutivo, dopo il fortunato spettacolo TROIANE- Canto di Femmine Migranti, il Teatro Stabile di Catania, eccellenza tra i teatri stabili nazionali, ritorna in tournée a Sperlinga coadiuvato dall’associazione culturale Madè, realtà viva e attiva oltre che motore pulsante di Teatro in Fortezza.

La forza dei classici ci parla oggi, ora, sempre. La magia si ripete, la forza delle parole di Euripide riempie di vita ogni piccola pietra del castello perché il gruppo ha l’obiettivo impellente con lo spettacolo Ippolito di scandagliare le vie dell’amore…perché è l’amore che muove il mondo.

Lo stesso amore per il comune di Sperlinga, per il suo Castello e per la sua gente che ci invita e ci coinvolge, anche quest’anno, ad accogliere in noi la possibilità di un sogno.

Sciascia esortava che “un sogno fatto in Sicilia è possibile”.

Teatro in Fortezza rappresenta per noi un sogno condiviso con tutti gli abitanti di Sperlinga e del suo Castello, con la sua gente che con occhi brillanti rivive la storia millenaria rinverdendo la bellezza della propria terra. Apriamo le braccia verso le colline circostanti, ci illuminiamo di sole e di vento e affacciandoci dalle terrazze del magnifico castello abbracciamo con lo sguardo e con il cuore la possibilità che un sogno in Sicilia è possibile.

Organizzazione Ass. Socio Culturale Madè

Direzione artistica Egle Doria e Silvio Laviano

Responsabile organizzativo Maria Grazia Pitronaci

Responsabile amministrativo Federica Buscemi

Coordinamento amministrativo Filippo Trepepi

Comunicazione Stefania Bonanno

Progetto grafico Maria Grazia Marano

Service DL Group

Comune di Sperlinga

Sindaco Giuseppe Cuccì

Assessore alla Cultura Salvatore Castiglia