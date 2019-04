IL TEAM GUAGLIARDO AL VIA DEL VALSUGANA HISTORIC RALLY

SUI SELETTIVI ASFALTI DEL TRENTINO, TEATRO DEL PRIMO ROUND DEL TRZ 2^ ZONA, IMPEGNO PER VOLTOLINI-MORELLI (PORSCHE 911/SC),

RIMOLDI-CONSIGLIO (PORSCHE 911/SC) E GUGLIELMI-CORRADINI (PORSCHE 911/SC)

Borgo Valsugana (Tn), 24 aprile 2019 – Saranno tre gli equipaggi sotto le insegne del Team Guagliardo schierati al via del 9° Valsugana Historic Rally, appuntamento d’apertura del Trofeo Rally 2^ zona (Veneto, Friuli Venezia-Giulia, Trentino-Alto Adige), in programma il prossimo fine settimana nell’entroterra trentino.

Procedendo con ordine, prima uscita stagionale per Massimo Voltolini, su Porsche 911/Sc di 3° Raggruppamento. Il pilota bresciano, sempre in coppia col fido concittadino Giuseppe Morelli, e già buon interprete della passata edizione della gara borghesana, mirerà a intascare i primi punti nel TRZ seppur ben consapevole, al contempo, di doversi scrollare di dosso un po’ di “ruggine” accumulata nei lunghi mesi di stop. Sempre al volante della Porsche 911/Sc del “Terzo” ma all’esordio assoluto sui selettivi asfalti valsuganotti, atteso allo start anche Roberto Rimoldi. Reduce da un ottimo avvio nella massima serie tricolore di specialità che l’ha visto centrare un primato e un podio (rispettivamente al “Vallate Aretine” e al “Sanremo”), il gentleman driver biellese, nuovamente affiancato dall’esperto palermitano Roberto Consiglio, proseguirà l’impegno nella Michelin Historic Rally Cup (di cui il “Valsugana” è il secondo round), così come, d’altronde, il compagno di squadra Giulio Guglielmi (Porsche 911/Sc), navigato per l’occasione da Giordano Corradini.

La competizione, che vedrà Borgo Valsugana quale centro nevralgico e sede di partenza e arrivo col palco allestito lungo il suggestivo ponte veneziano, si disputerà sabato 27 aprile articolandosi su sei prove speciali per un totale di 82,46 chilometri (trasferimenti esclusi).

Calendario Trofeo Rally 2^ zona 2019

9° Valsugana Historic Rally (26/27 aprile); 5° Rally Storico Città di Schio (24/25 agosto); 10° Rallye Historique San Martino di Castrozza (13/14 settembre); 14° Due Valli Historic Rally (11/12 ottobre);