Taxi Supercar con Ferrari e Lamborghini: novità assoluta il 15 giugno all’Autodromo di Pergusa (EN) e il 16/17 giugno all’Autodromo Valle dei Templi a Racalmuto (AG)

La We Can Race ha lanciato l’esclusivo Taxi Supercar in pista con Ferrari e Lamborghini per accogliere le numerosissime richieste per le persone che presentano disabilità e che preferiscono non sfidare la grande adrenalina del Giro Mozzafiato, in cui i Piloti raggiungono velocità incredibili o della Guida delle Supercar, in cui si è direttamente al volante di questi bolidi.

Per la prima volta in Sicilia questo nuovo servizio verrà presentato in occasione dei tre appuntamenti di sabato 15 giugno all’Autodromo di Pergusa (EN) e di domenica 16 e lunedi 17 all’Autodromo Valle dei Templi a Racalmuto (AG).

Nello specifico il Taxi Supercar è un’esperienza unica nel suo genere: un giro turistico in pista come passeggeri che permette di apprezzare tutto il fascino in corsa delle Supercar più amate di sempre e di realizzare fotografie e filmati unici.

Oltre al taxi Supercar, chi vorrà vivere addosso l’adrenalina che offrono questi bolidi potrà scegliere di mettersi al volante di queste Supercar, previa prenotazione, e sfrecciare a tutto gas lungo i tracciati di questi prestigiosi Autodromi, veri fiori all’occhiello della Sicilia.

Mancano insomma pochi giorni per queste manifestazioni uniche di driving experience pronte a soddisfare al meglio tutti coloro che vorranno vivere un’esperienza come dei veri piloti professionisti.

Per ulteriori info sull’evento è possibile contattare 351.84.84.002 – 800.500.566 o consultare il sito www.wecanrace.it