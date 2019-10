Targa FLorio Classic.Ci saranno anche i giornalisti sportivi Rosario Mazzola e FIlippo Mulè

Ci saranno anche i giornalisti sportivo Rosario Mazzola e Filippo Mulè alla prossima Targa Florio Classic 2019. Saranno in gara con una Lancia Fulvia Coupè 1.3. “Aspettiamo tutti i nostri amici giovedì pomeriggio, dalle ore 17, in piazza Verdi a Palermo – commenta Rosario Mazzola – dal Teatro Massimo partirà la gara che ci vedrà impegnati nelle quattro tappe che si concluderanno domenica mattina dopo aver percorso 630 km ed aver superato 100 prove cronometrate”. Entrambi giornalisti del Giornale di Sicilia Rosario Mazzola vero “almanacco” dell’atletica leggera è però un Figlio della Targa Florio visto che è nativo e risiede Castelbuono. Originario di Assoro in provincia di Enna, paese che ha sempre nel cuore Filippo Mulè è un giornalista sportivo a tutto tondo ma un vero esperto di automobilismo e della Targa Florio in particolare.

