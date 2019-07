TAOMODA AWARDS I nomi dei TAO AWARDS 2019 La kermesse a TAORMINA dal 13 al 20 luglio

TAOMODA

AWARDS

CONFERENZA STAMPA

I nomi dei TAO AWARDS 2019

La kermesse a TAORMINA

dal 13 al 20 luglio

I riflettori sulla TAOMODA WEEK 2019 si accenderanno sabato 13 luglio con l’exhibition “Contemporary Art Fashion Design”, allestita all’interno di Palazzo Ciampoli, a Taormina. Tra le opere, l’installazione dedicata al tema dell’ecoostenibilità –fil rouge della rassegna- realizzata dalla celebre artista Chen Li per Xerjoff.

Nei giorni seguenti spazio poi alla Masterclass, al design, alla sana nutrizione, al Caffè Letterario con Catena Fiorello.

Momento conclusivo della Taomoda Week, la serata di gala in programma sabato 20 luglio 2019 al Teatro Antico di Taormina con la notte dei Tao Awards, il prestigioso e ambito Premio internazionale conferito a personaggi illustri del mondo della moda, del giornalismo, della cultura, della scienza, della musica, della televisione.

Annunciati a Palazzo Calanna-La Baronessa, in conferenza stampa, dalla presidente Agata Patrizia Saccone, i nomi dei personaggi (ma non tutti, altri saranno rivelati durante il Caffè Letterario di giovedi 18 luglio) che saranno insigniti quest’anno dei Tao Awards: Carla Sozzani, visionaria fondatrice della Galleria 10 Corso Como; per l’imprenditoria e la moda Paolo Gerani per Iceberg; per l’haute couture la Maison Curiel; e ancora per la moda Alberto Zambelli, e poi Ultrachic con Diego Dossola e Viola Baragiola; per il design, Francesco Librizzi, direttore artistico di Fontana Arte; Beppe Angiolini per la valorizzazione dei siti storico-culturali attraverso la moda; Francesco Tombolini, presidente di Camera Buyer Moda Italia; i giornalisti Giovanni Audiffredi (direttore di GQ Italia), Luca Lanzoni (digital director Elle, Marie Claire), Franco Fatone (giornalista di moda del Tg2); Arturo Delle Donne per la fotografia; Vera Slepoj per la cultura.

A presentare la serata Beppe Convertini (volto noto di Rai 1 e conduttore de ‘La Vita in Diretta’) insieme con la giornalista di moda Cinzia Malvini. Un gala di grande eleganza, assolutamente in armonia con lo scenario che ne fa da cornice, durante il quale, in un intervallo dei momenti moda, saranno le note del sax di Francesco Cafiso ad incantare il pubblico con un momento musicale dedicato al jazz.

Inserita tra i Grandi Eventi della Regione Siciliana, Taomoda è la più importante rassegna internazionale di settore del Centro-Sud italia, patrocinata tra gli altri dalla Camera Nazionale della Moda Italiana, da Camera Buyer Italia, dall’ENIT e dalla Regione Siciliana. E’ la ventesima edizione, in Sicilia, della kermesse -ideata dalla giornalista Agata Patrizia Saccone- che, in un segno di continuità con i primi 14 anni svoltisi a Catania, quest’anno celebra il suo ventesimo compleanno alla presenza personaggi di fama, influencer del fashion system internazionale, artisti e intellettuali che interpretano il linguaggio universale della creatività.

Un susseguirsi di appuntamenti che renderanno per una settimana Taormina hub di appuntamenti che vedranno arte, design, lifestyle e interessanti letture ruotare attorno alla moda, fulcro e ispirazione. Nella perla dello Jonio riuniti buyers, tecnici e turisti appassionati provenienti da ogni parte del mondo.

Il quattrocentesco Palazzo Ciampoli accoglierà per la prima volta la “Contemporary Art Fashion Design”, exhibition in quattro sezioni, evento di apertura della rassegna, che si inaugurerà sabato 13 luglio alle ore 18 e rimarrà aperta al pubblico sino a sabato 20 luglio. La collettiva ospiterà le installazioni di design a cura di Ordine e Fondazione Architetti di Catania e Coga Catania con la supervisione dei presidenti Alessandro Amaro e Veronica Leone; le installazioni Contemporary Fashion con le creazioni di Suprema, Ellementi, Pescepazzo, Belle Vie, Ara Lumiere, Salvatore Cusimano, allestimento curato dall’architetto Ivana Laura Sorge (già vincitrice del Tao Awards Talent Design 2015), e quelle dell’Istituto Marangoni Milano Talents 2019; la mostra fotografica coniugata al brand Suprema dell’artista Arturo Delle Donne “Il mare non ha paese” (tema fonte di ispirazione per l’accademia Menea, che cura il body painting delle modelle); le opere pittoriche “Cenni di quotidiana vita straordinaria” di Francesco Palmieri.

Esclusivamente per Taomoda a Taormina, come preannunciato, l’installazione “You are never too small” realizzata per Xerjoff dall’artista cinese Chen Li, che attinge alla sua sperimentazione ultra ventennale con il segno mettendo in relazione natura e uomo. Lo spunto è l’appello di Greta Thunberg a un impegno universale per la salvaguardia del pianeta. Nel pomeriggio dell’opening, sabato 13 luglio, dopo il taglio del nastro, conferenza moderata dalla giornalista Rai Paola Cacianti sui grandi artisti della moda, con Rita Airaghi (presidente della Fondazione Gianfranco Ferré) e Gianni Cinti che ricorderanno lo straordinario estro di Dior e Ferré attraverso il volume “Dior par Gianfranco Ferré”; quindi si parlerà di tradizione con il perugino Vittorio Lemmi, il quale, come in un viaggio nel tempo, ha ricreato per l’occasione nella galleria dell’Hotel Excelsior un percorso che narra i sette decenni della moda sartoriale. Lunedì 15 luglio, nei saloni dell’Hotel Excelsior, spazio alla Masterclass e alla tavola rotonda sull’ecosostenibilità, in collaborazione con COF&Placement Unict; martedì 16 luglio, a Palazzo Ciampoli il convegno ‘Design Evolution’ presieduto da Francesco Librizzi, direttore artistico di Fontana Arte; giovedì 18 luglio, nella terrazza dell’Hotel Excelsior Palace, in collaborazione con l’associazione ‘Arte e Cultura’ di Taormina, il Caffè Letterario con Catena Fiorello che dialogherà –quando si festeggiano i 200 anni della bicicletta- con ‘Lady Bike’ Ludovica Casellati e Vera Slepoj; venerdì 19 luglio, l’appuntamento con il mangiar sano, incontro moderato dalla giornalista Fabiana Giacomotti, tra gli ospiti la chef Bonetta Dell’Oglio, ambasciatrice slow food, che presenterà il libro “Romanzo culinario”. Ampia sarà la parentesi riservata all’argomento celiachia, con il contributo del presidente regionale dell’AIC Paolo Baronello e della delegata della provincia di Ragusa Giusy Damigella. Il cocktail pre-gala di sabato 20 luglio sarà firmato dallo chef Carmelo Chiaramonte per Bonué. La degustazione dei vini della Taomoda Week è a cura dei sommelier della Fisar.

THANKS TO

REGIONE SICILIANA ASSESSORATO TURISMO SPORT E SPETTACOLO, ASSESSORATO REGIONALE DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, ENIT ITALIA AGENZIA NAZIONALE TURISMO, COMUNE DI TAORMINA, UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CATANIA, COF&PLACEMENT UNICT, CAMERA NAZIONALE DELLA MODA ITALIANA, CAMERA BUYER ITALIA, FONDAZIONE GIANFRANCO FERRE’, ISTITUTO MARANGONI MILANO, CDO SICILIA ORIENTALE, ORDINE E FONDAZIONE ORDINE ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI CATANIA, COGA CATANIA, CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI, ORDINE ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI MESSINA, FONDAZIONE ARCHITETTI DI MESSINA, CONSULTA DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI SICILIA, ADI SICILIA, ABADIR, IED, MONDIAL GRANIT, MEDIOLANUM, PASTA DAMIGELLA, SIRIAC, BONUE’, AKKUAMARINA, ASSOCIAZIONE ALBERGATORI TAORMINA, EXCELSIOR PALACE HOTEL, HOTEL METROPOLE TAORMINA, PARISI TAORMINA, BARONESSA TAORMINA, ASSOCIAZIONE IMPRENDITORI PER TAORMINA, LEMMI PERUGIA, SUPREMA VENEZIA, ELLEMENTI BELLE VIE, ARA LUMIERE, PESCE PAZZO EL JEBEL, VILLA ANGELA, SIRIUS HOTEL, FISAR, LA STRADA DEL VINO, FILDIS, AIC SICILIA, ANDOS ONLUS CATANIA, MONDADORI BOOK STORE, ARTE E CULTURA A TAORMINA, WELLA, ACCADEMIA MENEA, TAORMINA PALACE HOTEL, ROSSA DI SICILIA, ISTITUTO SALVATORE PUGLIATTI TAORMINA, ELEVATION DANCE, FRIDA VIAGGI, MATRAVEL, SHANGRI-LA VIAGGI, SHELL TRAVEL, TRE EMME SICILY, MEGIC TRAVEL, FISCHETTI, CANTINE RUSSO, TENUTE DI NUNA, TORNATORE VINI DELL’ETNA, TENUTA MONTE GORNA, IRENE BADALA’, TORRE MORA, AZIENDA FALCONE, SCILIO., M IL MAGAZINE E CON LA PARTECIPAZIONE STRAORDINARIA DI XERJOFF