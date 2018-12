TAGLI ALLE PENSIONI PER 2,5 MILIARDI IN TRE ANNI,

ANCHE IN SICILIA I PENSIONATI DI CGIL, CISL E UIL SCENDONO IN PIAZZA

26 dicembre 2018

Un grido d’allarme rivolto al governo nazionale, affinché rispetti l’impegno del precedente esecutivo e non faccia cassa con i pensionati.

A chiederlo sono i sindacati Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp Uil che hanno organizzato per il 28 dicembre a Palermo, a partire dalle 10:00 dinanzi la Prefettura, un presidio al quale si affiancherà un flash mob con un coro composto da venticinque anziani che intoneranno motivi natalizi e, ironicamente, dedicheranno al governo la canzone degli anni trenta “Mille lire al mese” .

“La rivalutazione delle pensioni – si legge in un comunicato congiunto dei sindacati dei pensionati di Cgil, Cisl e Uil di tutta Italia – è un diritto costituzionale: il governo deve modificare, nella legge di bilancio, la decisione assunta e consentire che venga rispettato il meccanismo di indicizzazione per tutelare il potere d’acquisto”.

“Sbandierare il cambiamento e reiterare decisioni sbagliate – si legge ancora nella nota – sottraendo 2,5 miliardi di euro dalle tasche dei pensionati è profondamente ingiusto e non può certamente essere consentito”.

“Le manifestazioni sindacali si intensificheranno – avvertono le sigle – laddove i diritti dei pensionati non dovessero essere ripristinati”.