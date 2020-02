Taekwondo: ottimi risultati per atleti del Team Mangione Leonforte ai Campionati regionali

Ottimi risultati per 6 atleti del Team Mangione Leonforte ai campionati regionali di Taekwondo che si sono tenuti domenica scorsa a Barcellona Pozzo di Gotto con la partecipazione di 22 società

Oro per

Angelo Mangione

Anthea Mangione

Nina Novello

Argento per

Tonya Scardillo

Bronzo per

Giuseppe Riverà

Francesco Riverà

Società 3’ classificata Categoria Cadetti A.

“È stata una competizione importantissima e piena di sorprese – affermano dallo Staff – non ci aspettavamo una podio per la nostra società in quanto avevamo solamente 6 atleti partecipanti. Però non sottovalutiamo mai il lavoro pomeridiano dei nostri atleti che con impegno, dedizione e spirito di sacrificio, sono stati davvero formidabili salendo tutti e sei sul podio. Adesso puntiamo al campionato interregionale Calabria e prossimamente al campionato italiano che si terrà a Genova a fine Marzo”.

