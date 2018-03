SUMMIT EXPERT BASH – BODY AND SKIN HEALTH,

A CATANIA LA TERZA EDIZIONE A NOVEMBRE.

MEDICINA ESTETICA, DERMATOLOGIA E CHIRURGIA PLASTICA PROTAGONISTE DI TRE GIORNATE INTERNAZIONALI

28 marzo 2018

Sarà ancora la Sicilia ad ospitare, per la terza volta consecutiva, il Mediterranean Summit Expert BASH, dedicato ai temi del ringiovanimento, della medicina anti – aging e del benessere.

Organizzato da Mediaging Srl, l’evento si terrà dal 9 all’11 novembre prossimi ad Aci Castello, presso gli spazi dello Sheraton Catania Hotel & Conference Center dove, l’anno scorso, si è tenuta la seconda edizione, registrando un grande riscontro in termini di partecipazione da parte della comunità scientifica e attenzione mediatica.

Le parole chiave del 2018 saranno condivisione e confronto: un binomio finalizzato al miglioramento delle prestazioni per offrire ai pazienti il massimo sotto il profilo delle tecniche di diagnosi preventiva, della cura e dei trattamenti per il corpo e per il viso.

“Ci saranno tante novità – preannuncia Fabrizio Melfa, specialista in Scienza dell’Alimentazione e medico estetico, docente al Master di Medicina Estetica dell’Università di Pavia, fondatore e presidente del Comitato scientifico del Summit Expert BASH – a partire dal cambiamento del format : sarà un evento interattivo che vedrà le relazioni dei medici con video e comunicazioni formative e la presenza dei migliori opinion leader del panorama nazionale e internazionale, specialisti in branche diverse”.

Al centro del dibattito, argomenti quali il lifting del viso, medico e chirurgico, il body shaping, l’utilizzo della tossina botulinica, il ringiovanimento vaginale, peeling e fillers e un occhio sempre più attento all’innovazione e ai settori del marketing e del management per medici e studi medici.

