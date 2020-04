ufficio stampa

Su Tv2000 il nuovo programma di favole per bambini ‘La cantastorie’

da mercoledì 14 aprile alle ore 12.35

Con l’attrice Martina Folena, musiche di Mario Incudine

da martedì 14 aprile ore 12.35

Roma,8 aprile 2020. ‘La cantastorie’ è il nuovo programma di favole dedicato ai bambini in onda su Tv2000 da mercoledì 14 aprile alle ore 12.35. Con la partecipazione dell’attrice Martina Folena e le musiche di Mario Incudine.

Di fiabe ce ne sono sempre, perché l’immaginario dei bambini si forma così. E le fiabe restano poi tutta la vita. Una cantastorie racconta ai bambini le fiabe più belle: quelle dei nonni, quelle popolari, quelle classiche, che appartengono al patrimonio regionale d’Italia e di tutti i paesi del mondo. Le fiabe esorcizzano la paura, fanno sognare e lasciano messaggi che aiutano a crescere. Nelle fiabe il bene vince sempre. Tv2000, con il programma ‘La cantastorie’, propone 15 minuti per far volare la fantasia. In scena, sullo schermo, solo Martina Folena, che si è formata nel teatro ed è conosciuta in rete per la sua capacità di parlare ai più piccoli. Lei, la sua voce, le sue espressioni. Come quando il disco faceva “click”, e si aspettava tutti con ansia che la favola cominciasse. Le musiche sono del cantattore e musicante siciliano Mario Incudine.

“Abbiamo pensato ai bambini che in questi giorni sono costretti a stare in casa e che forse nella quarantena soffrono molto di più degli adulti il non poter uscire. Per questo motivo – dichiara il direttore di Tv2000 Vincenzo Morgante – all’appuntamento quotidiano con il catechismo che li coinvolge in prima persona, nel programma ‘Caro Gesù. Insieme ai bambini’, abbiamo aggiunto un altro momento a loro dedicato. ‘La cantastorie’ è uno spazio di un quarto d’ora cucito su misura per stimolare la loro fantasia, come accadeva un tempo quando i più piccoli si lasciavano incantare e sognavano ad occhi aperti ascoltando i racconti dei nonni. Questo è quello che Tv2000 vuole riproporre. Con una giovane professionista, Martina Folena, che con la sua narrazione e la sua mimica saprà certamente catturare l’attenzione dei nostri telespettatori più piccoli e trasportarli in avventure incredibili. Ad accompagnarla – aggiunge il direttore Morgante – solo la musica travolgente del noto e bravissimo cantattore Mario Incudine. Nel nuovo programma, che ha il profumo di casa e il calore della famiglia, non ci sono supporti di nessun tipo, né immagini, né effetti speciali. Saranno gli stessi bambini a crearli dai racconti. E speriamo – conclude il direttore di Tv2000 – che anche i grandi possano essere gradevolmente coinvolti”.

La cantastorie, con Martina Folena e Mario Incudine

Su Tv2000 dal lunedì al sabato, a partire dal 14 aprile ore 12.35