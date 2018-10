STOP ALLA MOBILITÀ DEI REGIONALI

FP CGIL, CISL FP E UIL FPL: “NO A CRITERI SOGGETTIVI, CONFRONTO COI

SINDACATI SUL REALE FABBISOGNO”

“Questa mattina abbiamo ottenuto un nuovo stop alla mobilità dei dipendenti regionali, ma non siamo contenti di continuare a lavorare in questo modo, dovendo fronteggiare periodicamente i tentativi dell’amministrazione di riorganizzare gli uffici senza criteri oggettivi e senza confronto con i sindacati”. È il commento di Gaetano Agliozzo e Clara Crocè della Fp Cgil, Paolo Montera e Fabrizio Lercara della Cisl Fp, Enzo Tango e Luca Crimi della Uil Fpl, dopo l’incontro che si è svolto oggi all’Aran Sicilia tra sindacati e assessore regionale per la Funzione pubblica, Bernardette Grasso, sul tema della mobilità dei dipendenti.

“La mobilità del personale non si può effettuare solo per far fronte alle emergenze, ma deve essere funzionale ed organizzata, i trasferimenti così come erano stati avviati erano inaccettabili, soprattutto perché privi di criterio e potenzialmente dannosi per l’amministrazione stessa”, aggiungono i sindacalisti, che invitano poi l’assessore a rispettare gli impegni presi: incentivi, incontri tra sindacati e dipartimenti regionali, una nuova circolare sulla mobilità.

“Dopo questo ennesimo intervento ‘d’urgenza’ – concludono Agliozzo e Crocè, Montera e Lercara, Tango e Crimi – aspettiamo la convocazione da parte dell’assessore e dell’Aran per il tavolo di confronto con tutti i direttori generali per definire il reale fabbisogno dei dipartimenti, considerando il carico di lavoro per dipendente, così da costruire un piano industriale che miri contemporaneamente all’efficienza dei servizi e, allo stesso tempo, rispetti i diritti dei lavoratori”.