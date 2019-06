Stamattina a Enna l’eposizione della vettura a propulsione solare “Archimede Solar Car”

Ritornerà ad effettuare i test all’autodromo la versione più avveniristica dell’auto ad energia fotovoltaica Archimede Solar Car interamente realizzata in Sicilia dall’associazione Futuro solare che ha sede a Siracusa. Stamattina la prima versione è stata in esposizione a Enna. Ma da ottobre dovrebbe essere pronta la seconda. La vettura si trova oggi a Enna per il raduno di auto elettriche nell’ambito del Festival della Sostenibilità. L’arrivo a Enna grazie all’interessamento di Giampaolo Turrisi vero pioniere della mobilità elettrica in Sicilia e che per oggi ha organizzato un raduno a Enna. Turrisi è anche pilota della Archimede e insieme ad altri due ennesi Carlo Prestipino e Gisella Esposito fanno parte dello staff. “Il suo design sarà da vera vettura biposto anziché uno – commenta il siracusano Enzo Di Bella padre del progetto – inoltre avrà una autonomia di circa 100 km anziché 400 come questa con cui ad ogni modo continueremo gli sviluppi tanto che nei prossimi mesi parteciperemo ad una gara in Marocco di circa 200 km dove le vetture dovranno camminare senza batterie ovvero con la sola energia che viene dal sole in quel momento”.

